El Municipio firmó un acuerdo de cooperación con la empresa Plaza Logística para ofrecer cursos de capacitación gratuitos a vecinos del distrito. Esta iniciativa, que también cuenta con el acompañamiento de la Fundación María Rosa de Guadalupe, se da en el marco de la llegada de Mercado Libre a Escobar, un desembarco que generó una alta demanda de personal capacitado en logística y tecnología.
El convenio establece que Plaza Logística diseñará el programa de formación profesional junto a la Asociación Argentina de Logística Empresaria (ARLOG), que será la entidad encargada de aportar los contenidos técnicos. Por su parte, la Fundación María Rosa de Guadalupe ya seleccionó a los primeros 30 jóvenes que participarán de esta iniciativa para ayudarlos a mejorar sus oportunidades laborales.
La propuesta de formación se dictará en el Polo Fly Tech y ofrecerá un trayecto muy completo e intensivo, orientado a cubrir las exigencias de un sector en constante transformación. El programa abarca desde temas fundamentales de seguridad y mantenimiento de operaciones hasta el movimiento de bienes dentro de los depósitos. Asimismo, incluye aspectos de mayor perfil tecnológico para el control de stocks y el reposicionamiento de mercadería, los cuales requieren inclusive formación de grado o universitaria, acompañados por un módulo de formación en habilidades blandas y preparación para el primer empleo a cargo de la fundación.
Las actividades tendrán un fin exclusivamente educativo y de capacitación técnica, por lo que la participación de los asistentes no generará relación laboral, compromiso de contratación ni expectativa de incorporación en ninguna de las instituciones involucradas.
Formación laboral en Escobar: convenio con Plaza Logística para capacitar a vecinos del distrito
El Municipio firmó un acuerdo de cooperación con la empresa Plaza Logística para ofrecer cursos de capacitación gratuitos a vecinos del distrito. Esta iniciativa, que también cuenta con el acompañamiento de la Fundación María Rosa de Guadalupe, se da en el marco de la llegada de Mercado Libre a Escobar, un desembarco que generó una alta demanda de personal capacitado en logística y tecnología.