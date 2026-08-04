Formación laboral en Escobar: convenio con Plaza Logística para capacitar a vecinos del distrito

El Municipio firmó un acuerdo de cooperación con la empresa Plaza Logística para ofrecer cursos de capacitación gratuitos a vecinos del distrito. Esta iniciativa, que también cuenta con el acompañamiento de la Fundación María Rosa de Guadalupe, se da en el marco de la llegada de Mercado Libre a Escobar, un desembarco que generó una alta demanda de personal capacitado en logística y tecnología.



El convenio establece que Plaza Logística diseñará el programa de formación profesional junto a la Asociación Argentina de Logística Empresaria (ARLOG), que será la entidad encargada de aportar los contenidos técnicos. Por su parte, la Fundación María Rosa de Guadalupe ya seleccionó a los primeros 30 jóvenes que participarán de esta iniciativa para ayudarlos a mejorar sus oportunidades laborales.



La propuesta de formación se dictará en el Polo Fly Tech y ofrecerá un trayecto muy completo e intensivo, orientado a cubrir las exigencias de un sector en constante transformación. El programa abarca desde temas fundamentales de seguridad y mantenimiento de operaciones hasta el movimiento de bienes dentro de los depósitos. Asimismo, incluye aspectos de mayor perfil tecnológico para el control de stocks y el reposicionamiento de mercadería, los cuales requieren inclusive formación de grado o universitaria, acompañados por un módulo de formación en habilidades blandas y preparación para el primer empleo a cargo de la fundación.



Las actividades tendrán un fin exclusivamente educativo y de capacitación técnica, por lo que la participación de los asistentes no generará relación laboral, compromiso de contratación ni expectativa de incorporación en ninguna de las instituciones involucradas.