Munchi’s desafía al frío con el lanzamiento de dos sabores inéditos para este invierno: Mandarina y Mousse de Palta 

Munchi´s, la reconocida empresa argentina pionera en la elaboración de helados con leche de vaca Jersey, vuelve a sorprender al mercado gastronómico con el lanzamiento de dos sabores exclusivos diseñados especialmente para esta temporada de invierno: Mandarina y Mousse de Palta.

Ambas propuestas son libres de gluten y combinan la frescura de la materia prima con la calidad artesanal que caracteriza a la marca, ofreciendo alternativas perfectas para los paladares que buscan experimentar nuevas texturas y contrastes de sabor durante los meses más fríos del año.

Los nuevos protagonistas de la temporada:

Mandarina: una opción refrescante y equilibrada, elaborada con un 70% de jugo de mandarina natural . Destaca por su perfecto balance entre notas dulces y ácidas.

una opción refrescante y equilibrada, elaborada con un . Destaca por su perfecto balance entre notas dulces y ácidas. Mousse de Palta: Una propuesta disruptiva y gourmet. Este helado contiene un palta y un aporte de crema de leche Jersey, logrando una textura extraordinariamente untuosa, suave y cremosa.

Estas nuevas incorporaciones se suman a la ya reconocida y amplia paleta de productos de Munchi’s, entre las que destacan sus clásicos e irresistibles palitos de crema jersey (Bañadas en chocolate, chocolate con menta, dulce de leche con chips de chocolate, y frutilla con doble baño de chocolate blanco y negro) así como las paletas frutales de frutilla, ananá, maracuyá y limón.

Por otra parte, Munchi’s reafirma su compromiso con el cuidado del medio ambiente ya que la marca utiliza cucharitas y cubiertos comestibles hechos con harina de arroz, que son biodegradables, libres de gluten y compostables, logrando reducir el uso de plásticos en más de 385 kg al año. Asimismo, su packaging está diseñado para minimizar la generación de residuos, contribuyendo al bienestar del planeta.