La Municipalidad de Escobar informa el cronograma semanal de recolección de ramas y restos de poda para que los vecinos y vecinas puedan depositarlos en la vía pública únicamente en las fechas indicadas para cada barrio.
Esta semana, en Garín, los vecinos de los barrios Cri Cri, Nueva Argentina, Bedoya y Cuyo podrán depositar las ramas desde el lunes 3 de agosto hasta el domingo 9, mientras que los equipos municipales pasarán a retirarlas desde el lunes 10 hasta el jueves 13.
Además, los vecinos de los barrios Baldi, La Loma, La Madrugada, El Ruso y Esperanza podrán sacar sus ramas desde el viernes 7 hasta el jueves 13 de agosto. Los equipos de recolección retirarán las ramas del viernes 14 al martes 18.
Para conocer el cronograma completo, los vecinos y vecinas pueden ingresar a escobar.gob.ar/recoleccion-de-
Es importante recordar que, según la ordenanza municipal 4526/08, las ramas deben colocarse sin obstruir la calzada ni los desagües pluviales y no pueden exceder un metro cúbico de volumen. El cronograma es semanal, por lo que se solicita sacar las ramas únicamente en las fechas indicadas. De lo contrario, se aplicarán multas.
Recolección de ramas: cronograma semanal en Garín
La Municipalidad de Escobar informa el cronograma semanal de recolección de ramas y restos de poda para que los vecinos y vecinas puedan depositarlos en la vía pública únicamente en las fechas indicadas para cada barrio.