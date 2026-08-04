Recolección de ramas: cronograma semanal en Garín

La Municipalidad de Escobar informa el cronograma semanal de recolección de ramas y restos de poda para que los vecinos y vecinas puedan depositarlos en la vía pública únicamente en las fechas indicadas para cada barrio.



Esta semana, en Garín, los vecinos de los barrios Cri Cri, Nueva Argentina, Bedoya y Cuyo podrán depositar las ramas desde el lunes 3 de agosto hasta el domingo 9, mientras que los equipos municipales pasarán a retirarlas desde el lunes 10 hasta el jueves 13.



Además, los vecinos de los barrios Baldi, La Loma, La Madrugada, El Ruso y Esperanza podrán sacar sus ramas desde el viernes 7 hasta el jueves 13 de agosto. Los equipos de recolección retirarán las ramas del viernes 14 al martes 18.



Para conocer el cronograma completo, los vecinos y vecinas pueden ingresar a escobar.gob.ar/recoleccion-de- ramas o consultar vía WhatsApp a Flora, el chatbot del Municipio, al 11 6813-1202.



Es importante recordar que, según la ordenanza municipal 4526/08, las ramas deben colocarse sin obstruir la calzada ni los desagües pluviales y no pueden exceder un metro cúbico de volumen. El cronograma es semanal, por lo que se solicita sacar las ramas únicamente en las fechas indicadas. De lo contrario, se aplicarán multas.