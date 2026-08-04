Los doctores Langone y Torrico Gamarra recibieron un reconocimiento en el HCD

El viernes pasado, en el Honorable Concejo Deliberante de Escobar se llevó a cabo la Octava Sesión Ordinaria en la que se aprobaron siete proyectos. Entre ellos se destacan el reconocimiento a dos profesionales de la salud en Escobar. En primer lugar, al Dr. Héctor Langone, por su desempeño como pediatra de riesgo. Luego, al Dr. Julio Torrico Gamarra, con una amplia trayectoria en la localidad de Maquinista Savio. Al momento de recibir el presente otorgado por los/as Concejales, los doctores tomaron la palabra y dieron cuenta de sus experiencias . “Tenemos que defender lo público, porque lo publicó da equidad”, reflexionó Langone.