“El Niño” llegó a Escobar: en tres horas cayó más agua que en todo un mes

El fenómeno climático “El Niño” se sintió con fuerza en las últimas horas en el partido de Escobar. La alerta naranja anunciada por el Municipio a través de sus redes sociales para el viernes se sintió desde la noche. El mayor volumen de agua cayó entre las 21:30 de ese día y las 0:30 de la madrugada del sábado. En esas tres horas se registraron 75 mm, más de los que normalmente llueve en todo el mes. En total, la lluvia del viernes a la noche y sábado a la madrugada alcanzó hasta las 8 AM los 91mm.



Los arroyos que atraviesan el partido de Escobar estuvieron a tope. En el caso del arroyo Garín, por momentos y en algunos puntos, hubo desbordes. El director general de Defensa Civil de Escobar, Gabriel Pérez, informó que “debido a nuestra topografía, como cada vez que hay tormenta, recibimos además de lluvia un gran caudal de los distritos vecinos aguas arriba, lo que hace más complejas nuestras tareas. Por eso monitoreamos permanentemente nuestros cursos de agua; ya que puede haber desbordes aun después de que la lluvia cesa”. En algunas zonas céntricas, durante el pico de la tormenta también se llegó a acumular agua en las calles, pero drenó con el correr de las horas.



En este contexto, el intendente Ariel Sujarchuk se encuentra al frente del Comité de Emergencia Municipal que se despliega en estos casos para brindar asistencia en las zonas más afectadas. “Gracias a los nueve reservorios construidos en nuestra gestión, que almacenan 32 millones de litros de agua, se pudo mitigar gran parte de sus efectos. El problema siempre en estos casos es el caudal de lluvia recibido en tan poco tiempo que excede por momentos la capacidad de contención de nuestro partido. Sin embargo, pasado el pico, el distrito tiende a normalizarse en poco tiempo gracias a las obras hidráulicas que permiten el escurrimiento”, sostuvo. Antes de fin de año está previsto que el Municipio termine de construir tres reservorios más: dos en Loma Verde y uno en Belén de Escobar (cerca del arroyo Tajamar), lo que permitirá que la capacidad de retención del partido alcance los 57 millones de litros.



Teniendo en cuenta que está previsto que el fenómeno “El Niño” se extienda hasta el año que viene, desde el área de Espacios Públicos enfatizan la necesidad de evitar arrojar residuos en la vía pública ya que impiden que el agua fluya. Paralelamente, el Municipio intensificó desde hace meses la limpieza de microbasurales e incentiva a la gente a denunciar a quien ensucia (en el caso de captarlo in fraganti) a través del sistema Ojos y Oídos en Alerta, al que se puede adherir a través de www.escobar360.gob.ar.



La secretaría de Desarrollo Social informó que no hubo evacuados. Cuadrillas de Defensa Civil y de las áreas de Infraestructura, Espacios Públicos y Seguridad están realizando operativos y relevamientos en todo el distrito. Ante cualquier emergencia, los vecinos deben comunicarse al 103 / (11) 3554 6825 o al sistema Ojos y Oídos en Alerta.