Escobar celebra el Mes de la Lactancia con talleres gratuitos del programa Primeros 1000 Días

La Municipalidad de Escobar, a través del programa Primeros 1000 Días, llevará adelante durante todo agosto una serie de talleres gratuitos en distintos Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) del distrito, en el marco del Mes de la Lactancia Humana. Las jornadas estarán a cargo de licenciadas en obstetricia, puericultoras, pediatras y trabajadoras sociales, con el objetivo de acompañar a las familias, compartir herramientas y brindar información para promover la lactancia y la crianza respetuosa.



Bajo el lema «Promover y acompañar las lactancias en cada etapa», impulsado este año por la Provincia de Buenos Aires, los encuentros ofrecerán un espacio de escucha e intercambio para despejar dudas, compartir información basada en evidencia y fortalecer el acompañamiento a las personas gestantes y sus familias desde el embarazo y durante los primeros años de vida. Todas las actividades son abiertas, gratuitas y no requieren inscripción previa.



Durante los talleres se abordarán distintos aspectos vinculados a la lactancia y la crianza, favoreciendo el intercambio de experiencias, el acceso a información confiable y la construcción de redes de apoyo para las familias.



El cronograma de actividades es el siguiente:





CAPS Fernando Vilar

Martes 4/8 – 11 hs

Corrientes y Formosa, Barrio Ovejero, Maquinista Savio.





CAPS San Miguel

Miércoles 5/8 – 10 hs

Echeverría 211, Ingeniero Maschwitz.





CAPS Peñalba

Jueves 6/8 – 10 hs

Río Turbio 35, Barrio Stone, Belén de Escobar.





Sala Vanesa Noicoff

Viernes 7/8 – 9 hs

Corrientes y Santa Fe, Matheu.





CAPS Marta Torres

Martes 11/8 – 10 hs

La Plata 1179, Ingeniero Maschwitz.





CAPS Ramón Carrillo

Miércoles 12/8 – 10 hs

Misiones Salesianas y Piedrabuena, Garín.





CAPS Juana Azurduy

Viernes 14/8 – 10 hs

Las Azucenas y Los Perales, Belén de Escobar.





CAPS Prota

Viernes 14/8 – 10 hs

Tiziano y Moreno, Belén de Escobar.





CAPS Selles

Martes 18/8 – 13 hs

Pablo Marín y Scalabrini Ortiz, 24 de Febrero.





CAPS Di Maio

Jueves 20/8

Gral. Paz y Sargento Cabral, Belén de Escobar.





CAPS Carlos Lalli

Martes 25/8 – 13:30 hs

Frutos González 990, Belén de Escobar.