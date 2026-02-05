Paso a paso: cómo inscribirse a la Ayuda Escolar Anual de ANSES para cobrar los $85.000

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) continúa con el pago de la Ayuda Escolar Anual 2026, un beneficio de $85.000 por hijo que se otorga una vez al año para acompañar los gastos del inicio del ciclo lectivo.

La prestación está destinada a familias que perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) o la Asignación Familiar por Hijo (SUAF), y alcanza a niños y adolescentes desde los 45 días de vida hasta el mes en que cumplen 18 años inclusive.

En el caso de hijos con discapacidad, no rige límite de edad, siempre que asistan a instituciones educativas, escuelas especiales, talleres protegidos, centros de rehabilitación o cuenten con maestros particulares.

Desde ANSES recordaron que el pago no es completamente automático en todos los casos. Si bien el organismo deposita la Ayuda Escolar de manera automática en marzo para muchos beneficiarios, es obligatorio acreditar la escolaridad cada año mediante la presentación del Certificado Escolar (Formulario PS 2.68).

Quienes no presenten el formulario antes del 31 de diciembre corren el riesgo de perder el beneficio o de cobrarlo con una demora de hasta 60 días luego de completar el trámite.

Paso a paso: cómo tramitar la Ayuda Escolar Anual

• Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social desde la web oficial o la aplicación móvil.

• Dirigirse a la sección «Hijos» y seleccionar «Presentar Certificado Escolar».

• Elegir «Generar Certificado» para cada hijo y completar los datos solicitados para obtener el formulario.

• Imprimir el certificado y llevarlo a la institución educativa para que lo completen y firmen.

• Sacar una foto o escanear el formulario firmado.

• Volver a Mi ANSES, ingresar nuevamente en «Hijos», «Presentar Certificado Escolar» y cargar el archivo correspondiente.

Una vez aprobado el trámite, el pago se acredita automáticamente en la misma cuenta bancaria donde el titular cobra la AUH, SUAF u otra prestación de ANSES.