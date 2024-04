Paro nacional Docente de la CTERA

Nieves Murphy: «Tomamos en nuestras manos este paro contra el recorte salarial que sufrimos y contra el vaciamiento educativo que solo se ha recrudecido vulnerando todos los derechos»

El día de hoy, la CTERA, sindicato nacional docente, convocó a un paro nacional en reclamo por la devolución del FONID y la paritaria nacional.

Al respecto, la referente de la Lista Multicolor y de Tribuna Docente, Nieves Murphy, mencionó: «Este paro nacional ha sido arrancado por la docencia producto de la bronca y el daño que está generando el ajuste del gobierno. La conducción de la CTERA y el SUTEBA han estirado hasta mas no poder esta medida esperando algún hueso del fachista Milei» agregando también «El brutal recorte presupuestario barriendo con programas nacionales -como conectar o fines tec- son un abierto grito de guerra contra la educación pública y el pueblo trabajador y su derecho a a educarse. No solo ha hecho este desguace sino que también ha recortado el salario docente para subsidiar la educación privada con los «vauchers».

«Está claro que la emergencia y vaciamiento educativo no es algo nuevo sino que se profundiza con cada gobierno. En Bs As, Kicillof replica el ajuste como lo ha hecho en el anterior mandato. La enorme cantidad de escuelas del distrito no cumplen con las mínimas condiciones de seguridad ni de higiene. Por ejemplo, en Técnica 1, los alumnos y docentes denuncian la falta de electricidad, la falta de baños, por la caída de techos y el estado derruído del edificio. Claramente esto es el producto de años de vaciamiento»

«Desde la Multicolor y Tribuna Docente denunciamos lo acotado de un paro y reclamamos un verdadero plan de lucha a la CTERA y al SUTEBA. Con paro aíslados no vamos a torcerle el brazo a un gobierno que exprime a la mayoría trabajadora para beneficiar al empresariado amigo y la educación privada. Invitamos a las familias y alumnos a sumarse con su apoyo y a las actividades que haremos mañana en la Casa de la Provincia de Neuquén en CABA recordando a nuestro compañero Carlos Fuentealba asesinado también por reclamar por una educación pública de calidad» finalizó Murphy.