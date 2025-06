Obras paralizadas por Nación en Escobar: encendido debate en una comisión del HCD

La reunión de la Comisión de Interpretación y Reglamento del Honorable Concejo Deliberante de Escobar fue el marco de un intenso debate en torno a una serie de expedientes presentados por el bloque de Unión por la Patria (UP), en los que se solicita al gobierno nacional la reactivación de obras de infraestructura actualmente paralizadas en distintas localidades del partido. Este pedido fue rechazado por todos los integrantes del bloque de La Libertad Avanza (LLA).

Entre las obras que permanecen inconclusas por Nación en el partido de Escobar se encuentran las de AySA de agua corriente y cloacas, la ampliación de la red de gas natural en Belén de Escobar, Matheu, Ingeniero Maschwitz, Maquinista Savio y Garín, el saneamiento del Arroyo Bedoya, el Corredor Urbano Villa Angélica en Garín, y la finalización del complejo habitacional Procrear en el barrio 24 de Febrero.



El objetivo de la presentación era alcanzar consensos que permitieran abrir canales de diálogo institucional con Nación. La comisión está integrada por diez concejales: los seis de Unión por la Patria votaron a favor del pedido, mientras que Sandra De Boeuf (La Libertad Avanza) lo rechazó en representación de su bloque. Aunque no integran la comisión ni tienen voto en ese ámbito, también estuvieron presentes sus compañeros de bloque Daniel Girotti y Diego Castagnaro, quienes expresaron opiniones en el mismo sentido. Gabriela Hernández (Proyecto Escobar) propuso que los expedientes continúen en comisión y Griselda Romariz de Aristi (Unión Liberal) acompañó el planteo oficialista. Patricia Froy (Juntos Escobar) no participó de la reunión.



El oficialismo busca darle un nuevo impulso a las gestiones que el Municipio lleva adelante desde diciembre de 2023, sin respuesta favorable. “Más allá de las diferencias políticas, consideramos que como escobarenses todos podríamos, unidos, hacer un pedido institucional para que estas obras se terminen. No estamos hablando de ideas abstractas: son proyectos concretos, avanzados, que mejorarían la vida cotidiana de muchísimos vecinos y vecinas, pero nos encontramos con que los concejales de La Libertad Avanza decidieron rechazar la iniciativa, traicionando el mandato de todos los vecinos que quieren vivir mejor”, expresó Javier Rehl, presidente del bloque de Unión por la Patria y uno de los impulsores de la propuesta.