Miguel Jobe será el primer candidato de Potencia en Escobar

El ex diputado nacional y ex presidente del Concejo Deliberante será el primer candidato de Potencia, nombre adquirido por la unión electoral de centroderecha entre el partido UNIR, el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) y la Agrupación Proyecto Escobar, de la que Jobe es fundador. La artífice de esta coalición es Maria Eugenia Talerico, ex vicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF) durante la presidencia de Mauricio Macri, quien se postularía en octubre para diputada nacional.

Jobe buscará un nuevo regreso al Concejo Deliberante, que presidió entre 1995 y 1999, durante la primera intendencia de Luis Patti. De 1999 a 2003 fue diputado nacional, el único del pattismo en el Congreso. Al finalizar aquel mandato volvió al parlamento local, entre 2003 y 2007.

El segundo retorno de Jobe ocurrió en 2013, cuando ingresó por el Frente Renovador, que en las elecciones legislativas de ese año incluyó al macrismo en su armado provincial. En 2017 concluyó su tercer período y desde entonces volvió al llano, aunque nunca dejó la política.

En la lista se encuentra la abogada Gabriela Hernández, vecina de El Cazador, quien actualmente es concejal y tiene mandato hasta diciembre. El tercer candidato a concejal de Potencia en Escobar es el arquitecto Adrián Lobato.

La lista de candidatos a senadores provinciales de Potencia en la primera sección electoral estará encabezada por el abogado Feliz Lonigro, reconocido especialista en Derecho Constitucional, quien tiene domicilio en el partido de Escobar.

Lista completa de Potencia en Escobar:

Concejales titulares:

1. Jobe, Miguel Antonio

2. Hernández, María Gabriela

3. Lobato, Adrián César

4. Venega, Eleuteria

5. Heredia, Ángel Emiliano

6. Albornoz Ruppel, Eliana Daniela

7. Macayo, Ángel Eduardo

8. Cardozo, Sara

9. Hofele, Rolando Ernesto

10. Sosa, Hilda Yolanda

11. Bonis, Matías Adrián

12. Macayo, Natalia Florencia

Concejales suplentes:

1. Galleguillo, Paulo César

2. Nievas, Griselda Estela

3. Dupetit, Juan

4. Neira, Catalina

5. Barbagalo, Guillermo Gustavo

6. Casa, Mónica Gabriela

7. Rodríguez, Gerardo Daniel

8. Videla, Alicia Cristina

Consejeros escolares titulares:

1. Molina, Sonia Beatriz

2. Moyano, Carlos Rodolfo

3. Goerke, Teresita Elena

4. Herlein, Santiago

Consejeros escolares suplentes:

1. Boffi Martínez Junor, María Dolores

2. Torres, Miguel Norberto

3. De Camillis, Olga Catalina

4. Limay, Javier Agustín