Matheu: falleció un empleado de una empresa subcontratada por Edenor al tocar un cable de media tensión

Un operario subcontratado por la empresa Edenor falleció electrocutado en la localidad de Matheu tras tocar un cable de media tensión mientras realizaba tareas de rutina para reemplazar un poste de luz. Además, otros dos trabajadores resultaron heridos por esta maniobra que generó una explosión y una fuerte descarga eléctrica. Uno de ellos se encuentra en estado de gravedad y fue trasladado al Hospital Municipal Néstor Carlos Kirchner. El restante sufrió lesiones leves y fue derivado al Hospital Erill.

El hecho se produjo alrededor de las 13 horas sobre la Ruta Provincial 26, frente al Polo Sanitario Canesi. El personal médico que se encontraba allí acudió de manera inmediata a asistir a las víctimas. Minutos más tarde, se sumó Defensa Civil. A pesar de la rápida atención, no pudieron salvar al hombre que recibió la descarga mayor y falleció en el acto. En tanto, los otros dos pacientes fueron trasladados a los centros de salud mencionados.



Los tres empleados pertenecían a la empresa Pose S.A., trabajaban de manera tercerizada para Edenor y se encontraban reemplazando un poste de madera por uno de hormigón. Por el momento no se cortó la energía eléctrica en la zona del accidente, aunque no se descarta que durante la jornada se realicen algunas interrupciones para garantizar que el servicio se brinde de manera correcta.