Más que una victoria: Atlético Escobar mostró carácter y bajó a Douglas Haig de la punta del Federal A

Una muestra de carácter brindó Atlético Escobar el pasado fin de semana al derrotar 2 a 1 a Douglas Haig de Pergamino por la 17ma fecha de la Zona 1 del Torneo Federal A. Con goles de Lucas Núñez y Ramón Villalba, el Fucsia lleva tres partidos sin perder (mejor racha invicta en lo que va del certamen), da señales de asentarse en la categoría, los refuerzos se acoplan al andamiaje colectivo y sus individualidades levantan el nivel. Todo muy promisorio para encarar la segunda parte de la temporada, la que define los dos ascensos, diez plazas en la Copa Argentina y la permanencia.

En la victoria ante Douglas, un histórico animador del ascenso argentino y siempre candidato a volver a la B Nacional, los dirigidos por Luciano Ábalos plantaron una presión alta desde el arranque para complicar el pase asociado que suelen desplegar los de Pergamino. Y en una pelota parada, Escobar encontró la ventaja tras una serie de rebotes que capitalizó su goleador Núñez (lleva tres partidos al hilo marcando y suma cinco en el torneo).

Después, Atlético replegó líneas en la búsqueda de algún contragolpe, Douglas se adueñó del balón y fue por el arco de Facundo Sánchez, pero sin generar grandes situaciones de peligro. Pero de tanto ir, a los 15 del segundo tiempo lo encontró gracias a una gran jugada colectiva y una definición exquisita de Joaquín Castellano. Cuando parecía inexorable la remontada de la visita, Escobar se plantó. Un desborde de Carlos Di Pietro, un taco asistencia de Tomás Portillo y una media vuelta de Ramón Villalba confeccionaron un golazo de antología. Y ahora sí, fue todo del local, que si la sintonía fina hubiera acompañado podría haber estirado la diferencia para terminar más tranquilo en el final.

Por el pase de la Selección Argentina a las semifinales del Mundial, el Consejo Federal decidió postergar una semana la última fecha de la fase clasificatoria. Así, Atlético visitará al puntero Sportivo Belgrano de San Francisco, Córdoba, el domingo 26.

Síntesis:

Atlético Escobar: Facundo Sánchez; Dante Verón, Hugo Paniagua, Matías Rodríguez, Matías Billordo; Tomás Portillo, Axel. Juárez, Agustín Lara, Lucas Núñez; Alejandro Medina y Ramón Villalba. DT: Luciano Ábalos.

Cambios: Nicolás Kilanowsky x Juárez, Osías Barreto x Villalba, Carlos Vera x Portillo y Carlos Di Pietro x Medina.

Douglas Haig: Facundo Perrone; Agustín Pezzi, Lucas López, Nicolás Canela, Luciano Cuello; Martín Caballo, Brian Meza, Joaquín Castellano; Elián Tus, Jonatan Palacio y Marcos Giménez. DT: Sebastián Cejas.

Cambios: Gonzalo Baglivo x Pezzi, Lautaro Ojeda x Meza, Guillermo Pereira x Caballo; Martín Schlotthauer x Gimenez.

Goles: 18’PT Núnez (AE), 15’ST Castellano (DH) y 28’ST Villalba (AE).

Amonestados: Portillo (AE), Pezzi, Giménez, Canela, Meza, Schlotthauer y Baglivo (DH).

Árbitro: Jonathan Correa.