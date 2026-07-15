Se llevará a cabo una misa en memoria de «Cacho» Angioi

El pasado 7 de julio falleció uno de los máximos dirigentes políticos de Escobar, el dirigente y militante peronista Jesús Fernando “Cacho” Angioi (86) quien desarrollo una extensa trayectoria en la política y el sindicalismo.

Oriundo de Garín, ciudad a la que amaba, y paralelo a su actividad permanente en el peronismo (concejal en los periodos 1987, 1995 y 2009 y presidente de HCD de Escobar) , «Cacho» fue secretario general de la Asociación Bancaria Zona Norte defendiendo los derechos de los trabajadores del sector financiero.

Pero, sobre todo y de manera destacada Cacho fue el vecino solidario, el militante comprometido y el amigo incondicional que siempre estaba, cuando y donde lo necesitaran.

Por ello, la familia y los amigos cumplen en informar que el sabado 18 de Julio se llevará a cabo una Misa en su recuerdo a las 19 horas en la Cocatedral de Escobar- Av. Eugenia Tapia de Cruz 524, de la ciudad de Belén.