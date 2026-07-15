Vuelve Escopark, con atracciones gratuitas y a precios populares

Estas vacaciones de invierno, Escopark vuelve al Predio Floral de Escobar. Del 17 de julio al 2 de agosto, el parque recreativo ofrecerá propuestas pensadas para disfrutar en familia, con juegos, actividades culturales, espectáculos en vivo, espacios gastronómicos y atracciones para todas las edades.

Durante dos semanas, el predio ubicado en Mateo Gelves 1050, Belén de Escobar, se transformará en un espacio donde el juego y el entretenimiento compartirán protagonismo. Habrá un circuito de aventura, pista de patinaje ecológica, realidad virtual, Laser Shot, paintball, además de shows musicales, espectáculos infantiles, talleres culturales, la feria Alma Bohemia, emprendedores, un patio gastronómico y mucho más.

La programación también incluirá distintos espectáculos: el 25 de julio se celebrará el 30° aniversario de la Banda Municipal con un concierto especial; el 26 de julio se presentará Riddim; y el 2 de agosto llegará Obra Redonda, un homenaje al Indio Solari. Además, habrá jornadas distendidas el viernes 17 de julio desde las 13 horas y todos los jueves de 10 a 13 horas, con adecuaciones destinadas a generar un entorno más amigable para personas con hipersensibilidad sensorial.

Escopark funcionará de lunes a viernes, de 13 a 18 horas, y los sábados y domingos, de 11 a 18 horas. El domo de inflables será de acceso libre y gratuito, mientras que las demás atracciones serán aranceladas. La entrada para el parque inflable costará $10.000 por 30 minutos, $15.000 por una hora y $35.000 por acceso libre durante toda la jornada. En tanto, el resto de las atracciones tendrá un valor de $10.000 abonando en efectivo y de $11.000 por transferencia.