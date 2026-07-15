La Municipalidad de Escobar informa el cronograma semanal de recolección de ramas y restos de poda para que los vecinos y vecinas puedan depositarlos en la vía pública únicamente en las fechas indicadas para cada barrio.
En Garín, los vecinos de los barrios Villa Angélica, Villa Angélica Norte y Acceso Norte podrán depositar las ramas desde hoy lunes 13 hasta el viernes 17 de julio, mientras que los equipos municipales pasarán a retirarlas desde el sábado 18 hasta el domingo 26 de julio.
En Maquinista Savio, quienes viven en los barrios Las Lomas, Acacias Blancas, Las Rotondas, Alta Vista y Los Pinos podrán depositar las ramas desde el jueves 9 hasta el miércoles 15 de julio, mientras que los equipos municipales pasarán a retirarlas desde el jueves 16 hasta el lunes 27 de julio.
Para conocer el cronograma completo, los vecinos y vecinas pueden ingresar a escobar.gob.ar/recoleccion-de-
Es importante recordar que, según la ordenanza municipal 4526/08, las ramas deben colocarse sin obstruir la calzada ni los desagües pluviales y no pueden exceder un metro cúbico de volumen. El cronograma es semanal, por lo que se solicita sacar las ramas únicamente en las fechas indicadas. De lo contrario, se aplicarán multas.
Recolección de ramas: cronograma semanal en Garín y Maquinista Savio
La Municipalidad de Escobar informa el cronograma semanal de recolección de ramas y restos de poda para que los vecinos y vecinas puedan depositarlos en la vía pública únicamente en las fechas indicadas para cada barrio.