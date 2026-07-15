Recolección de ramas: cronograma semanal en Garín y Maquinista Savio

La Municipalidad de Escobar informa el cronograma semanal de recolección de ramas y restos de poda para que los vecinos y vecinas puedan depositarlos en la vía pública únicamente en las fechas indicadas para cada barrio.



En Garín, los vecinos de los barrios Villa Angélica, Villa Angélica Norte y Acceso Norte podrán depositar las ramas desde hoy lunes 13 hasta el viernes 17 de julio, mientras que los equipos municipales pasarán a retirarlas desde el sábado 18 hasta el domingo 26 de julio.



En Maquinista Savio, quienes viven en los barrios Las Lomas, Acacias Blancas, Las Rotondas, Alta Vista y Los Pinos podrán depositar las ramas desde el jueves 9 hasta el miércoles 15 de julio, mientras que los equipos municipales pasarán a retirarlas desde el jueves 16 hasta el lunes 27 de julio.



Para conocer el cronograma completo, los vecinos y vecinas pueden ingresar a escobar.gob.ar/recoleccion-de- ramas o consultar vía WhatsApp a Flora, el chatbot del Municipio, al wa.me/5491168131202.



Es importante recordar que, según la ordenanza municipal 4526/08, las ramas deben colocarse sin obstruir la calzada ni los desagües pluviales y no pueden exceder un metro cúbico de volumen. El cronograma es semanal, por lo que se solicita sacar las ramas únicamente en las fechas indicadas. De lo contrario, se aplicarán multas.