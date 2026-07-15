Maquinista Savio: dos detenidos por agredir a policías durante los festejos

Los festejos en Maquinista Savio por el pase de la selección a las semifinales del Mundial incluyeron la detención de dos personas luego de que agredieran físicamente al personal de seguridad que custodiaba la zona.



El hecho ocurrió en Ruta 26 y las vías del ferrocarril, uno de los puntos de concentración de los vecinos para las celebraciones. En ese lugar, personal de la Comisaría Escobar 4ta. procedió a la detención de dos hombres de 38 y 39 años, identificados como Miguel Ángel R. y Carlos Matías M., ambos domiciliados en la zona. Según informaron fuentes de las secretaría de Seguridad, los implicados atacaron a los efectivos que se encontraban cumpliendo órdenes de servicio durante los festejos. Como resultado de la agresión, la sargento Rocío Pereyra presentó golpes y hematomas en los miembros superiores mientras que el oficial Braian Paredes sufrió una herida en su mano izquierda.



Los detenidos quedaron a disposición de la justicia bajo la carátula de «Resistencia a la Autoridad y Lesiones». En el caso interviene la Ayudantía Fiscal de Maquinista Savio.