Rodrigo García presenta su primer libro “Cuentos Redonditos” en Escobar

Rodrigo García presenta su primer libro de cuentos inspirado en la discografía de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. La cita es el viernes 7 de agosto, 19 hs en la sede del PJ Escobar, Sarmiento e Italia, Belén de Escobar. La entrada es libre y gratuita.

El escritor bonaerense Rodrigo García acaba de lanzar Cuentos Redonditos, una obra literaria que toma como punto de partida la discografía de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota para construir diez relatos completamente diferentes entre sí, atravesados por el espíritu, la poética y la mística de una de las bandas más influyentes de la historia del rock nacional. El libro será presentado oficialmente el viernes 7 de agosto, 19 hs en PJ Escobar, Sarmiento e Italia, Belén de Escobar. La entrada es libre y gratuita.

Publicado por RCE Ediciones dentro de la colección La Negra, el libro propone una experiencia singular: cada cuento está inspirado en un disco de Los Redondos y entrelaza, dentro de la narración, títulos y fragmentos de canciones de la banda liderada por el Indio Solari y Skay Beilinson. Sin embargo, lejos de tratarse de una biografía o una reconstrucción musical, García aclara desde la introducción que “los cuentos nada tienen que ver con la banda” y que no hace falta ser fanático del grupo para disfrutar de las historias, sino simplemente “amante de la lectura”.

El libro recorre universos tan diversos como un barco pirata en el Caribe, los disturbios raciales de París en 2005, un circo envuelto en un escándalo policial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Civil Española, la militancia revolucionaria de los años 70 y hasta un homenaje ficcional al escritor uruguayo Eduardo Galeano. Cada relato encuentra su propia identidad narrativa, aunque todos comparten un mismo pulso: el cruce entre música, memoria, historia y ficción.

En el prólogo, el periodista y editor Martín Pozzo define a Cuentos Redonditos como “un acto de amor desmedido hacia Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota” y sostiene que el rock “cuando es grande de verdad, no se termina cuando termina la canción: se convierte en lenguaje, en memoria y en materia prima para seguir inventando”.

Uno de los aspectos más destacados de la obra es la libertad creativa con la que García trabaja las referencias musicales. Las canciones aparecen integradas naturalmente a las historias y funcionan como guiños permanentes para los seguidores ricoteros. Así, frases emblemáticas como “El infierno está encantador esta noche”, “Jijiji”, “Un poco de amor francés” o “Juguetes perdidos” se transforman en parte orgánica de los relatos.

Además del homenaje al universo redondo, el libro también aborda temas como el amor, la violencia, la memoria histórica, la militancia política, el exilio y la identidad cultural. Desde guerrilleros enamorados durante la última dictadura argentina hasta una abuela gaditana que transmite la pasión por el flamenco a su nieto, García construye personajes atravesados por emociones intensas y escenarios cargados de simbolismo.

Con este lanzamiento, Rodrigo García propone un experimento literario original dentro de la narrativa contemporánea argentina: transformar la música de Los Redondos en ficción, llevando sus canciones a nuevos territorios narrativos y demostrando que el rock también puede seguir vivo en las páginas de un libro.