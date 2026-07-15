El HCD pedirá la colocación de una barrera ferroviaria automática en Matheu

El pasado miércoles, tal como estaba previsto, en el Honorable Concejo Deliberante de Escobar se llevó a cabo la Séptima Sesión Ordinaria, en la que se aprobaron 7 proyectos. Entre ellos se destacan:
- El pedido de colocación de una barrera automática en la localidad de Matheu, a Trenes Argentinos y a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), a partir del trágico accidente ocurrido en el cruce ferroviario de la calle Colón, en el Barrio Saboya.
- La resolución impulsada por el sintidicato de trabajadores de la educación (Suteba) para respaldar al Instituto de Previsión Social (IPS) y manifestar el rechazo a cualquier una reforma previsional que afecte los derechos de los/as docentes.
- Se declaró de interés la realización del VIII Congreso Internacional de Jóvenes que promueve el Colegio YMCA de Escobar.
- El homenaje Jesús “Cacho” Angioi, reconocido dirigente político y gremial de la ciudad de Garín.