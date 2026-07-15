El HCD pedirá la colocación de una barrera ferroviaria automática en Matheu

El pasado miércoles, tal como estaba previsto, en el Honorable Concejo Deliberante de Escobar se llevó a cabo la Séptima Sesión Ordinaria, en la que se aprobaron 7 proyectos. Entre ellos se destacan:

El pedido de colocación de una barrera automática en la localidad de Matheu, a Trenes Argentinos y a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), a partir del trágico accidente ocurrido en el cruce ferroviario de la calle Colón, en el Barrio Saboya.

La resolución impulsada por el sintidicato de trabajadores de la educación (Suteba) para respaldar al Instituto de Previsión Social (IPS) y manifestar el rechazo a cualquier una reforma previsional que afecte los derechos de los/as docentes.

Se declaró de interés la realización del VIII Congreso Internacional de Jóvenes que promueve el Colegio YMCA de Escobar.

El homenaje Jesús “Cacho” Angioi, reconocido dirigente político y gremial de la ciudad de Garín.