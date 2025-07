Más presencia y prevención: se suman 285 nuevos agentes a la seguridad del partido de Escobar

Egresó la segunda cohorte de la Policía Municipal y la Guardia Urbana del partido de Escobar. Esta nueva camada refuerza las fuerzas locales y representa un nuevo avance en las políticas de seguridad en el distrito. El acto de colación fue encabezado por el intendente Ariel Sujarchuk, acompañado por la secretaria de Seguridad, Rocío Fernández, y familiares de los nuevos agentes.

“Nosotros no creamos esta Fuerza para reemplazar a nadie, la creamos para complementar. Y creo que funciona porque vuelve la policía a la esquina, porque usamos herramientas de baja letalidad con responsabilidad, y porque no nos quedamos mirando cómo gira el mundo sin entender lo que la sociedad nos demanda. Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada”, afirmó Sujarchuk.



En esta ocasión se incorporaron 285 nuevos efectivos: 120 oficiales de la Policía Municipal y 165 integrantes de la Guardia Urbana. De esta manera, las fuerzas municipales alcanzan un total de 900 agentes activos: 453 en la Policía Municipal, 416 en la Guardia Urbana y el resto en unidades motorizadas. Al sumar los 627 efectivos de la Policía Bonaerense, el partido de Escobar cuenta hoy con un total de 1.527 agentes en funciones.



“Antes no había dispositivos, equipos, ni presencia territorial. Hoy, gracias a la gestión de Ariel, contamos con una red de seguridad y contención que hace la diferencia. Eso también es la fuerza de una gestión”, concluyó Fernández.



Desde su puesta en marcha, la Policía Municipal intervino en 12.853 situaciones reportadas por vecinos y vecinas, concretó 4.816 acciones operativas, aprehendió a 419 personas, registró 186 detenciones por pedidos de captura en el marco de las aprehensiones y brindó apoyo en 48 allanamientos, entre otras acciones. También desarrolló un abordaje integral de 368 casos vinculados a violencia por razones de género, salud mental y situaciones de emergencia familiar, desde una perspectiva comunitaria.