Más mano firme de Ariel Sujarchuk

Por instrucción del intendente Ariel Sujarchuk, la Municipalidad de Escobar, a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, presentó una denuncia ante la Justicia para que se investigue hasta las últimas consecuencias el accionar de agentes de la Fiscalía y de los efectivos policiales de la Sub DDI Escobar ya que, en base a distintos testimonios, se detectaron presuntas irregularidades y omisiones en los procedimientos que permitirían esclarecer el robo de $21 millones y U$S 12900 ocurrido el pasado 4 de marzo en tres viviendas del barrio San Marco, en Ingeniero Maschwitz.

Un día después de sucedido el hecho, el ladrón fue detenido, trasladado a la comisaría de Garín y el juzgado de garantías N° 3 de Zárate Campana libró órdenes de allanamientos en distintos domicilios del partido de Malvinas Argentinas para dar con la evidencia del robo. Sin embargo, los procedimientos arrojaron resultado negativo y los moradores de las viviendas denunciaron que la noche anterior dos personas, que se presentaron como personal de Prefectura Naval Argentina y Policía Federal, requisaron la propiedad y se llevaron pertenencias del detenido. Por disposición de la fiscalía se obtuvieron imágenes de una cámara de seguridad de una vivienda vecina donde se registra la presencia de oficiales y una camioneta Renault Oroch adjudicada a la Sub DDI de Escobar.



Días atrás, Sujarchuk exigió al Ministerio de Seguridad el recambio de parte de la cúpula policial. Ahora sigue denunciando presuntas irregularidades. “No vamos a dejar pasar una porque no somos socios ni cómplices y menos que menos miramos para el costado cuando los funcionarios públicos no cumplen con sus tareas”, remarcó el intendente.