Más de 400 vecinos y vecinas se inscribieron en los cursos gratuitos sobre habilidades digitales

A dos semanas de su lanzamiento, más de 400 vecinos y vecinas del distrito se inscribieron en los cursos gratuitos sobre habilidades digitales que lanzó la Municipalidad de Escobar junto a la Fundación Telefónica. Se trata de seis cursos destinados a personas mayores de 18 años que quieran capacitarse bajo la modalidad virtual en el uso de nuevas tecnologías.

Por otro lado, quienes quieran inscribirse aún pueden hacerlo ya que todos los cursos se dictan en formato autoestudio por lo que deberán completar entre 20 y 40 horas para finalizar su cursada. Para acceder a más información, se debe ingresar a la plataforma Escobar 360 (www.escobar360.gob.ar) en la sección Habilidades Digitales. Allí podrás elegir el curso, haciendo click en “¡Quiero Estudiar!”.

Dentro de las opciones disponibles están Introducción al Diseño de Videojuegos, donde se estudian los conceptos básicos para diseñar y desarrollar juegos; o Introducción a la Programación, en el que se analiza el lenguaje de la era digital y la mejor manera de convertir una idea en una aplicación. También está la posibilidad de anotarse en Introducción a la Ciberseguridad, en el que se tratan los principales modelos de redes que se pueden encontrar en los entornos de tecnologías IT. Otro de los cursos es Principios Básicos de la Big Data, con el fin de abordar las primeras estructuras conceptuales sobre este tema, analizar con fuentes Open Source e incorporar herramientas para aportar un valor real al mundo de la empresa. Por último, se ofrece el curso de Principios Básicos de Internet de las Cosas, que incursiona en los avances de la cuarta revolución digital; e Introducción al Mundo IT, en el que se conocen las principales tecnologías IT y cómo se complementan con las actividades diarias de la vida cotidiana.