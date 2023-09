Leo Moreno: “Vamos a seguir trabajando junto a Ariel para fortalecer las instituciones y ponerlas al servicio del pueblo”

El domingo 22 de octubre se realizarán las elecciones generales en todo el territorio nacional y, en el plano local, el intendente Ariel Sujarchuk se perfila para asumir su tercer mandato al frente del Municipio. En este sentido, Leo Moreno, actual secretario de Gobierno, muestra su entusiasmo por la posibilidad de darle continuidad al proyecto político iniciado en diciembre de 2015: «La gente apoyó a Ariel de manera contundente porque sabe muy bien lo que era Escobar antes y lo que es ahora. Con políticas públicas pensadas en función de las grandes mayorías, dimos pasos enormes para transformar a Escobar en un municipio de vanguardia y, en articulación con el gobierno nacional y provincial durante estos últimos cuatro años, pudimos potenciar todavía más el desarrollo y la infraestructura con obras que quedarán para las próximas generaciones».

El exsecretario de Cultura y exgerente de ANSES Escobar resalta la figura de Sujarchuk como intendente y dirigente político: “Tenemos un agradecimiento eterno por su generosidad, su capacidad y por apostar siempre a los compañeros y a la militancia. Es un gesto muy importante de un compañero que conduce y es un referente político importantísimo en toda la región, además de líder de una gestión que transformó el partido de Escobar”.



Leo Moreno, quien ocupa el quinto lugar como candidato a diputado provincial en la lista de Unión por la Patria en la Primera Sección Electoral, se hace lugar para hablar del presente de la Argentina: «Vivimos tiempos complejos en los cuales el poder mediático, político y judicial, y todos los poderes concentrados nos quieren quebrar la voluntad para que no salgamos a las calles, no militemos, e intentar que la gente entre en un estado de confusión sobre las prioridades que debe tener un país. Nosotros vamos a estar siempre en la calle, sea en las buenas o en las malas, defendiendo todos los derechos conquistados y trabajando para fortalecer las instituciones y seguir poniéndolas al servicio del pueblo».



Por último, Moreno destaca la importancia de una fuerte participación popular en los próximos comicios: “Espero que la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas asistan a votar, no solo por su deber cívico, sino por el compromiso de expresarse en estos tiempos tan decisivos. Es un orgullo formar parte de una lista que representa las necesidades populares y el proceso de transformación para seguir construyendo una sociedad más justa, libre y soberana como lo hicieron Perón, Evita, Néstor y Cristina, y como lo vamos a seguir haciendo junto a nuestro intendente”.