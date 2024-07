La Ronda de Negocios en Escobar reunió a más de 300 empresas para promover el desarrollo comercial y productivo

El intendente Ariel Sujarchuk y el gobernador Axel Kicillof encabezaron la 7ma. Ronda de Negocios en Escobar, que se realiza con el objetivo de promover la producción y el desarrollo de las empresas y las PyMES de la Provincia. El evento contó con más de 530 participantes, 310 empresas (88 del partido de Escobar), funcionarios de organismos provinciales, representantes de la Unión Industrial de Escobar, la Cámara de Comercio de Escobar y de distintas universidades que trabajan en conjunto con PyMES.

Con su participación en esta Ronda de Negocios, es la 18ª visita de Axel a Escobar desde que es gobernador. En esta oportunidad, viniendo al mismo lugar donde realizamos la primera Expo Escobar y de cara a la cuarta edición que haremos este año. Mañana abrimos el Mercado de Oportunidades, una iniciativa para apoyar a las PyMEs y a los consumidores del distrito, que sirve como ejemplo de las acciones que se necesitan para salir adelante en esta coyuntura tan compleja. Debe ser una obligación y una vocación constante juntar al sector público y al Estado, en este caso tanto provincial como municipal, ya que cuando ambos sectores actúan en conjunto representan un binomio perfecto”, afirmó Sujarchuk.



La Ronda de Negocios es un espacio de intercambio organizado por la Municipalidad de Escobar, en articulación con la Provincia, que permite generar contactos comerciales e institucionales, y crear un escenario propicio para la concreción de negocios e impulsar la competitividad de las PyMEs y empresas de la Provincia.



El encuentro tuvo lugar en el Centro de Capacitación Profesional FPT de FADEEAC, en Loma Verde, y estuvieron presentes los siguientes funcionarios provinciales: el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis; la ministra de Ambiente, Daniela Vilar; el director General de Cultura y Educación, Alberto Sileoni; la jefa de Asesores del gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; el subsecretario de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones, Ariel Aguilar, y la subsecretaria de Industria y PyMEs, Mariela Bembi.



“Quiero felicitar a Ariel porque le está dando a Escobar una proyección que antes no tenía en materia productiva y hoy este municipio es uno de los corazones productivos de la Provincia, ya que está abierto a la iniciativa privada, a la producción y al trabajo. En este sentido, la Ronda de Negocios se presenta como un instrumento impresionante para generar contactos y es el Estado facilitando, ayudando, colaborando, escuchando y atendiendo las necesidades del tejido de PyMEs de la Provincia”, expresó Kicillof.



Durante el encuentro se realizaron más de 1.000 entrevistas con la metodología uno a uno entre los distintos integrantes de las empresas. Con una duración de 15 minutos, las mismas fueron organizadas en base a los intereses particulares y comunes para potenciar las mejores oportunidades comerciales. Estuvieron representados una gran variedad de rubros y sectores de la producción como metalmecánica, autopartes, construcción, parques industriales, software, internet, servicios IT, ferretería, productos textiles, turismo, alimentos, logística, indumentaria, comercio, entre otros.



También participaron organismos e instituciones como Banco Provincia, Fondo de Garantías Buenos Aires (Fogaba), la Autoridad del Agua, la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC), el Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo (IPAC), el programa Clínica Tecnológica, y los ministerios provinciales de Producción; Ambiente; Trabajo; Desarrollo Agrario, y Desarrollo de la Comunidad, y el área de Turismo, además de las universidades nacionales de San Martín, José C. Paz, Luján, Tres de Febrero, General Sarmiento y UTN Campana.