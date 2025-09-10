La Policía Municipal y el Centro de Monitoreo, claves para frustrar un robo al Banco Nación de Escobar

En horas de la madrugada del domingo, gracias a un aviso ingresado a través del programa municipal Ojos y Oídos en Alerta, se desplegó un rápido operativo que permitió frustrar un intento de robo al Banco Nación ubicado en la calle Mitre de Belén de Escobar. A raíz del mismo se logró detener a cuatro delincuentes que habían ingresado a una obra en construcción lindante a la sede del banco con la intención de cometer un ilícito mediante la modalidad de boquete.

La intervención fue posible gracias a la articulación entre la comunidad y el Centro de Monitoreo de Garín, que recibió la alerta ciudadana y coordinó en tiempo real el envío de móviles de la Policía Municipal de Escobar, el Comando de Patrullas y la Sub DDI Escobar, asegurando un despliegue rápido y eficaz.



Los aprehendidos fueron identificados como un hombre de 36 años de nacionalidad colombiana, otro de 26 años oriundo de Maquinista Savio y dos jóvenes de 19 años, uno del partido vecino de Pilar y otro de nacionalidad venezolana. Todos fueron trasladados a la Comisaría Escobar 1ª, y puestos a disposición de la UFI N°5 del Departamento Judicial Zárate-Campana, imputados por robo calificado en grado de tentativa.



Los agentes de la Policía Municipal fueron los primeros en llegar al lugar, quienes iniciaron la persecución de los sospechosos. Gracias a su rápida intervención se logró aprehender a los delincuentes a través de un operativo cerrojo en el que lograron reducir a los sujetos en puntos estratégicos: sobre los techos de la obra, en la terraza de un comercio y en el patio interno del propio banco. Dos de los efectivos resultaron heridos, afortunadamente ambos fuera de peligro, uno al caer desde un techo por la rotura de una chapa, otro al arrojarse para atrapar al delincuente que se daba a la fuga.



Durante el procedimiento se incautaron herramientas y equipamiento como herramientas de corte, sogas, mochilas, pasamontañas y guantes, una amoladora, cortadoras de candados, una batería de auto, cinco celulares, un inhibidor de señal, dos handys, un tubo de oxígeno con manguera de corte de plasma. También un vehículo Ford Fiesta gris con cristales grabados con otro dominio sobre el cual pesaba un pedido de secuestro activo por hurto en CABA.



Las investigaciones preliminares determinaron que uno de los aprehendidos se encuentra imputado por un hecho similar, ocurrido el 18 de mayo de 2025, cuando cuatro delincuentes realizaron un boquete en el Banco Macro de Ingeniero Maschwitz. Asimismo, la misma banda delictiva no resultaría ajena a un hecho similar realizado el 31 de agosto de 2025 en el Banco Patagonia de Zárate.



Ojos y Oídos en Alerta funciona a través de WhatsApp, los vecinos y las vecinas pueden enviar denuncias o avisar sobre emergencias en tiempo real. Quienes deseen adherirse al sistema, pueden hacerlo a través de la plataforma Escobar 360.





