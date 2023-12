La Municipalidad finaliza los trabajos en la Granja Educativa Don Benito tras los daños ocasionados por el temporal 

Frente a los daños provocados por la tormenta que afectó a gran parte de la provincia de Buenos Aires en la madrugada del 17 de diciembre, la Municipalidad de Escobar culmina los trabajos de reparación en la Granja Educativa Don Benito y el Parque Aéreo aventura para su próxima reapertura.

Gracias a las medidas de podas preventivas realizadas a mitad de este año los corrales no sufrieron daños, por lo cual todos los animales que viven en este espacio no sufrieron heridas de ningún tipo y se encuentran en buen estado de salud. Sin embargo, los fuertes vientos provocaron la caída de un pino, la voladura de chapas y el desprendimiento de ramas que dañaron algunas oficinas, los módulos de los baños y los alambrados perimetrales.



Si bien la mayoría de las ramas ya han sido retiradas del predio, aún resta hacer un servicio con grúas en altura para quitar ramas y objetos que volaron desde otros lotes y quedaron suspendidos sobre los árboles, principalmente en el sector del parque aéreo. A su vez, se están reparando tanto las estructuras edilicias dañadas como el tendido de cables de las cámaras de seguridad que, si bien no generan peligro ni para los trabajadores ni para los visitantes, se va a concluir antes de la reapertura estimada para la primera o segunda semana de enero.



Ubicada en Mendoza e Independencia, Ingeniero Maschwitz, en la Granja Don Benito los chicos y chicas pueden interactuar con diferentes animales así como conocer el sistema de vida rural. Por su parte, el Parque Aéreo Aventura ofrece puentes colgantes, palestras de escalada y circuito de tirolesas para grandes y chicos.