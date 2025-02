La Municipalidad decomisó 1.200 kilos de pescado que ingresaban a Escobar de manera clandestina

En un operativo conjunto entre Prefectura Naval Argentina y la Municipalidad de Escobar, se decomisó una carga de más de 400 unidades de pescado que iban a ingresar al distrito de manera clandestina.

La embarcación que navegaba en la ribera del Paraná de las Palmas no contaba con la documentación pertinente para el transporte de los 1.200 kilos de pescado ni con las medidas bromatológicas correspondientes. Las autoridades de la Subsecretaría de Inspección de Industria, Comercio, Obras Particulares y Espacios Públicos explicaron que los pescados no se encontraban aptos para el consumo humano ya que no contaban con ningún tipo de refrigeración ni registro de trazabilidad.



De esta manera, se labró un acta de contravención por falta de documentación de origen y por transgredir la Ordenanza Municipal 5039/12, específicamente ante el incumplimiento de las medidas bromatológicas.