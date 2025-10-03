La Municipalidad de Escobar presentó ante UNICEF su Plan de Acción destinado a los niños, niñas y adolescentes

La Municipalidad de Escobar presentó oficialmente su Plan de Acción Municipal en el marco del programa Municipio Unido por la Niñez y la Adolescencia (MUNA), impulsado por UNICEF, y recibió la distinción de “Municipio comprometido con la niñez y la adolescencia”.

“En un contexto de crisis, donde la violencia y la desigualdad atraviesan a nuestra sociedad y el Gobierno Nacional abandona a la infancia, en Escobar decidimos dar respuestas. Lo hacemos con todas las áreas municipales involucradas, con la Provincia, con UNICEF y, sobre todo, con nuestros pibes y pibas como protagonistas”, expresó secretario general del Municipio, Carlos Ramil, en la jornada celebrada en el Teatro Seminari.



El Municipio adhirió a MUNA en 2024 y, durante el primer año de implementación, cumplió con todos los requisitos previstos: el intendente Ariel Sujarchuk suscribió la Carta Compromiso, se conformó la Unidad Ejecutora MUNA, se realizó un autodiagnóstico sobre las principales problemáticas que atraviesan a niñas, niños y adolescentes en el distrito y, a partir de ese diagnóstico, se elaboró un Plan de Acción Municipal.



Este plan fue validado por especialistas de UNICEF y fija metas a tres años en tres líneas estratégicas:



– Inclusión educativa: Implementar una estrategia local para identificar, revincular y acompañar a adolescentes que interrumpieron su trayectoria escolar, fortaleciendo la continuidad educativa y la articulación interinstitucional.



– Primera infancia en entornos saludables: Generar condiciones adecuadas para que niñas y niños accedan a espacios de educación, cuidado y acompañamiento que favorezcan su desarrollo temprano en ambientes seguros y saludables.



– Entornos libres de violencia: Contribuir a que la niñez y la adolescencia vivan en entornos seguros, mediante estrategias integrales de prevención, detección temprana y atención adecuada de situaciones de violencia.



MUNA es una estrategia de trabajo con gobiernos locales que busca fortalecer la gestión municipal y acompañar a los Estados en el diseño, la implementación, el monitoreo y la evaluación de políticas públicas destinadas a garantizar los derechos de la infancia y la adolescencia.



Del evento también participaron la secretaria de Desarrollo Social, María de los Ángeles Goñi, la directora general de Niñez, Adolescencia y Familia, Florencia de la Mota, y referentes locales de MUNA. Asimismo, acompañaron representantes del Estado provincial, como Natalia Lima, referente MUNA del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad; de UNICEF, Fernanda Potenza, coordinadora de la iniciativa MUNA en Argentina; y del Grupo Pharos, socio implementador de UNICEF en la Provincia de Buenos Aires: Natalia Vázquez, consultora territorial, y María Victoria Vozza, coordinadora del equipo territorial.





