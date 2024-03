La Municipalidad de Escobar despliega un amplio operativo para brindar asistencia en las zonas más afectadas por el temporal

El intendente Ariel Sujarchuk se encuentra al frente del amplio operativo desplegado por distintas áreas del Municipio para brindar asistencia en las zonas más afectadas por el temporal ocurrido en las últimas horas. Entre las 22:15 del miércoles y la mañana del jueves cayeron 115 milímetros en períodos cortos y muy intensos de precipitaciones, lo que significa poco menos que el promedio histórico de todo el mes de marzo, que es de 120 milímetros.

Las cuadrillas de Defensa Civil, y las áreas de Infraestructura, Espacios Públicos, Seguridad y Prevención Comunitaria, más el apoyo de Bomberos Voluntarios, continúan realizando constantes operativos en todo el distrito para atender los daños causados, sobre todo la liberación de calles y veredas por caídas de árboles y ramas, y la prevención ante el posible riesgo que significan los postes de luz y el cableado que resultó averiado. Además, se realizó la reposición de tapas de sumideros que fueron movidos por la presión del agua.



Por último, y ante la extensión del alerta climático anunciado por el Servicio Meteorológico Nacional, el Municipio solicitó a los vecinos y vecinas no tocar postes de luz bajo ninguna circunstancia y no sacar la basura a la vía pública, y reiteró que ante cualquier emergencia pueden contactarse con el Sistema Ojos y Oídos en Alerta o al 103 (Defensa Civil).



De manera simultánea, el Municipio, a través de la secretaría de Desarrollo Social, asiste a quienes sufrieron algún tipo de pérdida material con la entrega de alimentos no perecederos, agua potable, prendas de vestir y calzados, colchones, sábanas, frazadas y artículos de limpieza e higiene personal. También se solicitó a los vecinos y vecinas que quieran colaborar, a llevar donaciones a todos los Polideportivos del distrito, al Palacio Municipal (Estrada 599, Belén de Escobar) y a las siguientes entidades: Club Sportivo Escobar (Colón 533, Belén de Escobar), Centro de Jubilados, Pensionados y Retirados de Maquinista Savio (5 de Junio y San Juan), Centro de Jubilados y Pensionados «24 de Febrero» (Colectora Oeste 190, Kilómetro 37.5, entre Ingeniero Pablo Marín y Av. Constituyentes), Sociedad de Fomento de Matheu (Av. Hipólito Yrigoyen y Alem) y la Sociedad de Fomento de Ingeniero Maschwitz (Maipú 1393).