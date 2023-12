La Municipalidad de Escobar clausuró el supermercado Carrefour de Ingeniero Maschwitz luego de que la Dirección General de Control e Inspección, a raíz de denuncias de vecinos y vecinas, detectara múltiples deficiencias en sus instalaciones edilicias, incluyendo el bloqueo de salidas de emergencia con precintos y productos a la venta en estado de putrefacción, incluso con hongos en las góndolas.

El local tenía salidas de emergencia obstaculizadas, entre otras anomalías edilicias graves, como cableados expuestos, desprendimientos de tubos fluorescentes, pasillos obstaculizados, falta de botiquín de primeros auxilios en condiciones y, tal como se preveía ante esa situación, no constaban con el Certificado Conforme Bomberos Voluntarios.



En el lugar se hallaron paquetes de fiambres y embutidos no aptos para el consumo humano; yogures, tapas de empanadas, ravioles y ñoquis vencidos; y múltiples productos con su empaque original abierto, muchos de ellos en estado de descomposición.



Los agentes de Inspección constataron Certificados de Aptitud Médica municipal vencidos, correspondientes al personal asignado a la manipulación de alimentos. Además, en el local se realizaban actividades de comercialización mayorista de productos que no se encuentran contempladas dentro de los rubros declarados por la empresa en su habilitación municipal.



Por estos motivos, con el fin de resguardar la salud y la integridad de los vecinos y vecinas del distrito, la Municipalidad de Escobar procedió a la clausura preventiva del establecimiento labrando actas de contravención de rigor en virtud de las variadas faltas a las ordenanzas municipales.



“La Argentina necesita que todos nos comprometamos con la transparencia, las buenas prácticas y, principalmente, garantizar la salud y la seguridad de las personas. No puede haber semejante nivel de desprolijidad, mucho menos en una empresa de semejante magnitud”, afirma un comunicado publicado en las redes sociales de la Municipalidad. El mismo sostiene que “las actuaciones ya fueron elevadas a la Secretaría Contravencional, que dispondrá las multas, plazos y procedimientos a seguir, en marco de la normativa vigente”.