La Municipalidad de Escobar capacita a sus empleados en el uso de la inteligencia artificial

La Municipalidad de Escobar avanza en la modernización de la administración pública con un programa de capacitación para empleados que tiene como objetivo integrar la inteligencia artificial (IA) en la gestión. Esta iniciativa se enmarca en dentro de los proyectos de la Coalición de Ciudades por la Inteligencia Artificial en Argentina (CIIAR) para avanzar en la agenda de transformación digital en el sector público.

Como parte de esta estrategia, la Municipalidad organizará una serie de webinars gratuitos, es decir, seminarios educativos en línea que se realizan en vivo, a fin de interactuar con empleados de distintas áreas municipales para capacitarlos en el uso de la inteligencia artificial en su trabajo diario. La incorporación de IA optimiza la automatización de trámites y permite una toma de decisiones ágil y basada en datos, contribuyendo a un gobierno más transparente, cercano y eficiente.



“Buscamos llevar adelante políticas de Estado que nos trasciendan. Queremos convertir a Escobar en una smart city y para eso tenemos la obligación de generar ciudadanos inteligentes que sepan convivir con la IA. Ese es el motor que nos permitirá seguir trayendo progreso”, afirmó el intendente Sujarchuk. A través de esta iniciativa, Escobar avanza hacia la innovación y mejora continua de su gestión pública, promoviendo el uso de la tecnología para transformar la vida cotidiana de sus habitantes.



Los webinars programados son:



#1: “Introducción a la IA y su impacto en la gestión pública” – 28 de marzo, 11:00 AM

#2: “Oportunidades y desafíos de la IA en la administración pública” – 4 de abril, 11:00 AM

#3: “Tendencias y futuro de la IA en el sector público” – 11 de abril, 11:00 AM (ARG)