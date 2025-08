La Libertad Avanza Escobar trató de «infiltrada» a Griselda Romariz de Aristi y la concejal evalúa tomar «acciones legales»

La Libertad Avanza (LLA) Escobar, que tiene como referente a primer candidato a concejal a Eduardo Gianfrancesco, publicó un comunicado en el que expresó que la concejal de Unión Liberal, Griselda Romariz de Aristi, fue «expulsada» del espacio libertario tras un video de sus declaraciones que hizo sobre el intendente, Ariel Sujarchuk.

«Desde La Libertad Avanza Escobar informamos que fue expulsada del espacio una dirigente que siempre votó a favor del kirchnerismo de Ariel Sujarchuk. No vamos a permitir oportunistas ni infiltrados: la libertad no se negocia«, escribieron en la cuenta libertaria escobarense.

Tras el comunicado publicado en redes sociales, la concejal se refirió al mismo: «No me pueden echar donde nunca estuve. Nunca integré La Libertad Avanza, soy la única liberal de verdad del Concejo Deliberante».

La edil ha acompañado en algunas votaciones al oficialismo, aunque en otros proyectos no dudo en oponerse. En una entrevista la concejal se explayo de la siguiente manera: «Yo haría las cosas de otra manera, pero la gente le dio el apoyo a él. He acompañado siempre las cosas buenas y lo que sea progreso para Escobar, pero también me opuse a muchas cosas» dijo.

Y añadió: «No tuve nada que ver con la participación del armado ni nada. Es una ridiculez. Tendrán que demostrar que soy una infiltrada de Sujarchuk. La única liberal de toda la vida soy yo, desde 1983 que estoy afiliada a la UceDé, añadió.

Adelanto también que el tema se encuentra en manos de su abogada y no se descarta que pueda presentar acciones en la justicia por calumnias. Aristi ingresó al Concejo Deliberante de Escobar en 2021, mediante la alianza Avanza Libertad, que llevó como candidato a diputado nacional a José Luis Espert por la provincia de Buenos Aires.

En 2023, cuando La Libertad Avanza presentó su lista de precandidatos en Escobar, más precisamente en la localidad de Loma Verde, Gianfrancesco, además de Luciano Olivera, actual candidato a senador por la Primera Sección, participó del lanzamiento con Aristi, quien fue sexta candidata a diputada provincial por La Libertad Avanza, aunque no logro ingresar al recinto; «Me lo ofrecieron a mí la gente de provincia por ser una liberal histórica. Yo no hice campaña en Escobar«, declaro.

En el distrito de Escobar, Unión Liberal logró presentar una lista propia que representa «la única opción netamente liberal-libertaria en estas elecciones». La encabeza Germán Darío Galleguillo, joven oriundo de Belén de Escobar y con antecedentes en la militancia junto a Espert. En la lista lo acompañan Erick Ortiz, vecino de Garín y uno de los fundadores del Partido Libertario local, y Cristian Coraite, formado en la agrupación Pibes Libertarios. Para el cargo de consejero escolar, el primer candidato es Juan Luna.