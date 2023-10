Javier Rehl: «El trabajo de Ariel es reconocido por todos los sectores de la sociedad»

Desde el día uno, Javier Rehl acompaña la gestión del intendente Ariel Sujarchuk en el partido de Escobar y es protagonista del proceso de transformación que experimentó el distrito desde 2015. Con distintos cargos trascendentales en el gabinete del Ejecutivo Municipal, en 2021 se sumó al gobierno provincial como subsecretario Parlamentario y Electoral del Ministerio de Gobierno, y ahora tiene el desafío de volver a Escobar para presentarse como candidato a concejal, ocupando el tercer puesto de la lista de Unión por la Patria.

Con su vasta trayectoria en la gestión, Rehl es palabra autorizada para hablar acerca de Escobar y entregar su mirada frente a las elecciones generales de este domingo, jornada en la que Sujarchuk buscará ratificar el contundente resultado de las PASO y así alcanzar un nuevo mandato: «En las primarias hicimos un gran papel que no hace otra cosa que confirmar la confianza que tiene el pueblo de Escobar por la gestión de Ariel. Una confianza respaldada en hechos concretos, que se pueden palpar, y que trascienden mandatos e incluso simpatías partidarias, ya que el trabajo de Ariel es reconocido por todos los sectores políticos y sociales de la comunidad».



Desde su lugar como funcionario en Escobar, Rehl siempre se caracterizó por tener un diálogo constante con los distintos actores de la sociedad escobarense: «Esta es una de las claves de la gestión, mantener una relación de cercanía y entendimiento frente a las demandas de cada sector. En definitiva, el crecimiento de Escobar es fruto de un trabajo colectivo construido entre todos y todas, que involucra el compromiso del Municipio, de los trabajadores, de los sindicatos, los empresarios, los comerciantes, los docentes, los emprendedores, y cada una de las personas y las instituciones que aportan su granito de arena».



Las elecciones del domingo no solo involucran el destino de Escobar sino que serán fundamentales para el futuro de la Provincia y la Argentina toda. En este sentido, Rehl explica cómo puede repercutir la decisión de los escobarenses y de los argentinos en general: «Para que Escobar haya crecido en áreas clave como educación, salud, seguridad o infraestructura, es fundamental trabajar de manera articulada con el gobierno provincial y nacional. Por eso, en estos últimos cuatro años, hubo un mayor flujo de obras que durante la etapa del macrismo, cuando los recursos eran escasos e igual pudimos crecer pero siempre luchando contra la corriente. La realidad es que no se puede pensar un proyecto municipal, si en Provincia y Nación no está la decisión política de apoyar a las gestiones locales».



Por último, Rehl alerta sobre lo que está en juego en estas elecciones presidenciales: «No es una elección más, se definen dos modelos en pugna. Uno que apuesta a la producción, al trabajo y a ampliar derechos, y otro que va por la especulación, el ajuste, el sálvese quién pueda y la eliminación de todos los derechos conquistados, una Argentina colonial e inhumana. Más allá de que la actual gestión nacional no pudo solucionar todos los problemas, no podemos tirar el voto por bronca, odio o resentimiento. Tenemos que seguir luchando por una patria que nos cobije a todos y todas».