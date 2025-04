Héroes de Malvinas: la Municipalidad homenajeó a los veteranos de Escobar y anunció un nuevo viaje de excombatientes a las Islas

En el Día del Veterano de Guerra y de los Caídos en Malvinas, el intendente Ariel Sujarchuk encabezó el acto conmemorativo en la Plaza de Los Combatientes de Belén de Escobar y entregó vouchers a cuatro veteranos escobarenses para que puedan regresar a las islas, en el marco del programa municipal “No Las Hemos de Olvidar”.

Como todos los años, se recordó con profundo respeto a los cuatro escobarenses caídos en combate: Jorge Inchauspe, Rodolfo de la Colina, Orlando Dechiara y Jorge Sosa. Además, el emotivo acto contó con la bendición del Padre Ariel Pérez y las sentidas palabras de Juan Carlos “Tano” Monti, presidente de la Delegación Escobar de Veteranos, quien deja el puesto que ocupó tras 25 años en diversos períodos, y será reemplazado a través de elecciones. También hablaron Sol Sanabria, hija de un excombatiente, y Franco Botta, integrante de la agrupación Herencia Malvinas.



“En Escobar está prohibido olvidar. Los veteranos de Escobar llevan con orgullo la lucha por volver a reinstalar lo que significó dar la vida por la Patria, no ceder soberanía, ni en el suelo ni en el aire, en ningún lugar del planeta. Han demostrado a lo largo del tiempo ser padres de muchas batallas y forjadores de ejemplos por no bajar las banderas. Son docentes en las escuelas yendo a malvinizar en cada aula, son buenos vecinos ayudando a cuidar este legado y son una familia que dio origen a una agrupación de la que ya forman parte sus propios hijos y nietos. Pero principalmente son muy buenos argentinos. Por eso, después de venir caminando juntos por ese camino, invito a toda la comunidad del partido de Escobar a continuar con el mismo tesón, amor y respeto por la Patria, y a los más jóvenes a encontrar en esta gesta una esperanza”, expresó Sujarchuk.



El intendente también dedicó unas palabras a Juan Carlos Monti: “Quiero destacar la tarea que ha tenido al frente del Centro de Veteranos. Hoy deja su cargo, pero no la lucha, al contrario. Lo que hace es impulsar a otros a seguir en ese lugar. En estos años construimos una amistad que por supuesto tiene como eje la causa Malvinas, por eso nos encontrarán juntos en esta tarea de defender siempre a nuestra soberanía”.



Como cada 2 de abril, los Veteranos de Malvinas estuvieron acompañados por centenares de vecinos y vecinas, entre ellos estudiantes de más de 40 instituciones educativas de todas las localidades, desde pequeños de jardines de infantes hasta adolescentes de institutos terciarios.



Por último, en el marco del programa “No las Hemos de Olvidar”, financiado íntegramente con fondos municipales, Sujarchuk saludó a los excombatientes Alejandro Alberto Ceballos, Marcelo Claudio De León, José Raúl Ibáñez y Claudio Reinaldo Sánchez, quienes viajarán a Malvinas el viernes 11 de abril y regresarán el sábado 19. Desde la creación del programa, en 2018, ya son 16 los Veteranos locales que pudieron regresar a las Islas.