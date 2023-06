HCD: Rotundo éxito del Seminario de Neurodiversidad

El pasado viernes por la mañana se llevó a cabo en el Honorable Concejo Deliberante de Escobar un Seminario de Neurodiversidad, organizado por la Subsecretaría de Acceso a Derechos y Gestión de Conflictos.

La Apertura del encuentro, que contó con numeroso público y actores del área de discapacidad que se anotaron con antelación, estuvo a cargo del secretario de Gobierno, Leonardo Moreno. La licenciada Victoria La Rosa, directora del Hospital de Salud Mental y Adicciones, Papa Francisco. La doctora Rocío Fernández, subsecretaria de Acceso a Derecho y Gestión de Conflictos. Accesibilidad y convivencia, eliminando barreras. Licenciada Mónica Agüero, integrante del Observatorio Local de Discapacidad Escobar. Discusión socio histórica del concepto de discapacidad, nuevos paradigmas en discapacidad. Licenciada Carla Bresiaroli, de Modebius. Y conversatorio, licenciada en Psicopedagogía, Constanza Urbáis. Spikertet, Río de la Plata. El rol de las familias organizadas. Cintia Valenzuela, de Red TEA Escobar.

En su mensaje de bienvenida Leo Moreno agradeció a los presentes y destacó lo importante que es trabajar juntos para construir una sociedad más igualitaria e inclusiva en Escobar. ”Esta es una jornada que tiene un peso muy importante. En estos tiempos de gestión de poder reunir a diferentes entidades y espacios e inclusive podemos estar capacitándonos, ubicándonos para mejorar un aspecto fundamental de nuestra sociedad que a veces estamos en deuda y nosotros, como Estado presente, desde el municipio teneos la responsabilidad de estar acompañando el proceso, de escuchar, de debatir, de encontrarnos como estamos haciendo hoy y de capacitarnos porque hay un montón de cosas que nos faltan resolver, un montón de cosas que nos faltan descifrar, y creo que esta convocatoria en la Casa del Pueblo tiene un peso particular. Por la familia, por los chicos, por nuestras chicas, por todo el trabajo que venimos haciendo desde el municipio, desde Desarrollo Social, desde Salud, y hoy vamos a poder saber que falta y poder continuarlo si el pueblo nos acompaña también para los próximos años”.

El secretario hizo principalmente hincapié en el rol del Estado y aseguró: “Si bien hay muchas entidades que le ponen mucho el cuerpo, mucho pulmón, como vamos también a escuchar hoy, también tiene que ver como Estado, todos y todas pensamos esa información y nos ponemos a trabajar por los derechos que nos faltan. Y ese es un rol fundamental en el Estado presente, el Estado Municipal, en el cual aceptamos las cosas que nos faltan construir porque sabemos lo que falta pero también entendiendo el raconto histórico que hemos hecho en los últimos ocho años, en el sector municipal. Y el Estado tiene que estar a disposición de las familias, de las entidades, de los trabajadores de la salud, de los concejales que están acá presentes, lo cual es un peso fuerte que nos gratifica para poder construir una sociedad más igualitaria. Y eso lo hacemos entre todos y todas. Por eso en estos tiempos donde se habla del rol del Estado, del achique del Estado, de la falsas libertades. esta es la verdadera libertad en la cual todos y todas podemos discutir y poner sobre la mesa, como construir un espacio y una sociedad y una localidad mucho mejor y con más inclusión, principalmente. Cuando el Estado se achica, nadie tiene donde ir a golpear las puertas, por eso nosotros estamos acá, atentos para escucharlos a todos y todas, y poder discutir que modelo inclusivo de Escobar queremos en los próximos años que se vienen y de cara al futuro”.

Por su parte la Secretaria de Acceso a Derechos, Da Rocío Fernández explicó como inció la idea de esta jornada:

“Esperemos que este encuentro sea el puntapié para reflexionar, para analizar para que haya más, pero sobre todas las cosas poder sacar síntesis que permitan políticas públicas en concreto que mejoren la calidad de vida de todo este universo de personas con discapacidad, sin lugar a dudas va a mejorar la calidad de vida de todos nosotros como sociedad. Esto surgió por una llamada de atención de un vecino que está acá presente y quiero agradecer su advertencia, su llamado de atención, porque nos hace bien. Recién Leo lo decía, nos hace reflexionar. Nosotros, como nos pide Ariel estamos siempre en «atenta escucha», pero también con la humildad suficiente para poder reconocer si algo hay que corregir. Lo que no vamos a hacer nunca es declinar en lo que creemos. Nosotros realmente creemos que donde hay una necesidad hay un derecho y lo que no vamos a hacer nunca es actuar con el cinismo de dar una cátedra de discapacidad pero después cuando llega el momento de poner el cuerpo, de llevar adelante políticas públicas que garanticen el pleno ejercicio activo del derecho de los mismos no lo llevemos adelante. Y eso lamentablemente en la historia reciente de nuestro país lo hemos visto. Por eso me parece fundamental lo que nuestro secretario de Gobierno acaba de remarcar: el rol del Estado es central”. La Rosa, directora del Hospital de Salud Mental y Adicciones, Papa Francisco, quien realizó un aporte desde lo conceptual con la tónica puesta en los temas de las perspectivas de lo que a veces se juega en los debates acerca de las discapacidades, de las inclusiones y la diversidad.