Habló la mamá del bebé salvado en el McDonald’s: “Pensé que mi hijo se iba, sentí mucho alivio cuando vi el accionar de la Policía Municipal”

Valentino, un bebé de un año que estaba junto a su familia en el McDonald’s de Ruta 26 en Ingeniero Maschwitz, fue rescatado por agentes de la Policía Municipal de Escobar, quienes le realizaron maniobras de primeros auxilios para para salvarle la vida ya que mostraba signos de ahogo. “Pensé que mi hijo se iba, estaba muy asustada, pero gracias a ellos ahora está bien”, expresó Priscila, mamá de Valentino.

El hecho ocurrió el 27 de julio, cuando la familia Maidana, oriunda de Garín, estaba cenando en el local cuando el bebé comenzó a experimentar dificultades para respirar debido a un cuadro de BRUE, término que describe un episodio repentino y breve en bebés menores de un año, caracterizado por cambios bruscos en el sistema respiratorio. En ese momento, la madre salió al estacionamiento en busca de ayuda y vio a un agente de la Policía Municipal.



Minutos después de la intervención de la Policía Municipal, arribó personal del SAME, que revisó a Valentino y confirmó que se encontraba fuera de peligro. Tras la atención médica y los chequeos pertinentes, se determinó que no era necesario trasladarlo a un hospital.



Leandro Gómez, agente de la Policía Municipal, junto a otro compañero, se hizo cargo de la emergencia y aplicó las maniobras necesarias para estabilizar al bebé. “Estoy agradecido por la enseñanza que recibimos en la escuela de formación. Lo importante es que Valentino salió bien y todos nos quedamos tranquilos», explicó el agente. “Estábamos cenando, vimos cómo se puso morado y, cuando salgo, veo que la policía estaba ahí. Sentí mucho alivio porque ellos estudian para eso y están para ayudarnos”, añadió Priscila.



Por su parte, Rocío Fernández, secretaria de Seguridad de Escobar, destacó la importancia de contar con una policía capacitada: “Esta es la prueba clara de que una Policía Municipal entrenada no solo en seguridad sino también en primeros auxilios, puede acompañar a los vecinos y apoyar en momentos difíciles como este”.