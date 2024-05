Nieves Murphy, referente docente del Partido Obrero Escobar, cruzó al ex concejal Gianfrancesco a partir de sus dichos sobre el programa Jóvenes y Memoria

Murphy mencionó al respecto «Las “recomendaciones” de las que se hace eco Gianfrancesco ponen de manifiesto no solo el nivel de perfidia sino también de ignorancia de quiénes las elaboraron, y de quiénes pretenden tomarlas como argumentos, como el ex concejal, diciendo, por ejemplo, que es necesario revisar el periodo 1973-1976, como si los coordinadores y docentes que participan del programa no lo hicieran para poder abordar las condiciones históricas que llevaron al golpe genocida»

Agregando a continuación la docente de Maschwitz «Lo que le ofusca a Gianfrancesco es que jamás se va a plantear que la actividad de las organizaciones armadas pueda justificar el terrorismo de Estado, el genocidio, el robo de bebes, los campos de exterminio, las torturas y las desapariciones que la fuerza política que representa Gianfrancesco niega reivindicando a los delincuentes genocidas»

«Gianfrancesco saca a relucir su ignorancia atacando programas educativos como Jóvenes y Memoria porque él y LLA están en contra de la educación pública, son oscurantistas, defienden genocidas y son negacionistas. Lejos de querer propiciar un pensamiento crítico entre los jóvenes, Gianfrsncesco abona una perspectiva negacionista del terrorismo de Estado a la par que defiende el vaciamiento educativo, la.falta de trabajo para los jóvenes, la creciente miseria entre los niños y la criminalización de la juventud con los intentos de baja de imputabilidad desde los 12 años» cerró la referente de la izquierda local.