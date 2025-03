Garin: Atacó a su ex con un martillo y luego se tiró bajo un camión en Panamericana

Un terrible hecho de violencia de genero ocurrió en las últimas horas en la localidad de Garin, donde un hombre atacó a su ex pareja con un martillo y después intentó quitarse la vida arrojándose debajo de un camión en la autopista Panamericana. Ambos están internados en el Hospital Provincial Enrique Erill, en estado crítico.

El episodio ocurrió en una vivienda ubicada sobre la calle Salta y de acuerdo a la reconstrucción policial, Fernando Emmanuel Piris (31), atacó con un martillo en la cabeza a su ex pareja, Camila del Carmen Zeballos (30). La mujer quedó tendida en el patio con graves heridas cortantes en su cabeza.

No obstante, a pesar de estar malherida, la víctima logró relatar a las autoridades que el agresor había sido su ex novio, quien se dio a la fuga tras el salvaje ataque. Minutos después, Piris intentó suicidarse arrojándose desde una pasarela de la autopista al paso de un camión, a la altura del kilómetro 41 de la Panamericana. Debido al impacto, el agresor sufrió heridas de gravedad y una ambulancia del SAME lo trasladó de urgencia al Hospital Erill de Escobar.

Ambos involucrados ingresaron al nosocomio en código rojo, debido a la gravedad de sus lesiones. La víctima se encuentra en estado crítico, mientras que el agresor también permanece en estado reservado. Por su parte, personal de la Policía Científica realizó pericias tanto en la vivienda donde ocurrió la agresión como en la autopista.

La investigación está a cargo de la UFI N°5 de Escobar, bajo la dirección del fiscal Gonzalo Ferreirós quien dispuso la imputación y aprehensión de Fernando Piris por el delito de “Femicidio en Grado de Tentativa”, mientras se aguarda su evolución para un eventual traslado a una dependencia judicial.