Fundación Empujar abre inscripción con becas gratuitas para jóvenes de Escobar

La Fundación Empujar abre la inscripción para el programa Tu Empleo, que otorga 500 becas completamente gratuitas destinadas a jóvenes de 18 a 24 años que provienen de contextos vulnerables. Este programa busca brindar herramientas y acompañamiento para que los participantes logren acceder a un empleo formal, marcando un antes y un después en su desarrollo profesional y personal. Para jóvenes del partido de Escobar, destinará 50 vacantes. Las inscripciones se realizan a través de un formulario en el sitio web oficial de la Fundación: www.fundacionempujar.org/tu-empleo.

Desde 2021, Empujar está presente en la localidad de Escobar, brindando la capacitación Tu Empleo en la empresa Faen y lleva acompañados a 171 jóvenes.



Faen funciona como sede de capacitación una vez por semana, donde jóvenes se encuentran allí para formarse. En alianza con empresas locales y con la colaboración estratégica de la Asociación Vecinal Puertos, jóvenes de 18 a 24 años no sólo pueden potenciar sus habilidades laborales, sino también estar conectados con diversas empresas de la zona, accediendo a oportunidades reales de empleo.



Los jóvenes contarán además con los viáticos de transporte cubiertos para que puedan acercarse a la empresa sede y no perder presencialidad.



Durante los cinco meses que dura la capacitación, los jóvenes recibirán formación integral en habilidades blandas claves para el ámbito laboral. Entre los contenidos destacados, aprenderán a diseñar su currículum, participarán en simulacros de entrevistas (individuales y grupales) y tendrán la oportunidad de visitar empresas para acercarse al mundo laboral real. Además, el programa incluye módulos de autoconocimiento, promoviendo esta habilidad como una herramienta fundamental para el progreso personal.



Al finalizar el programa, los egresados tendrán acceso al portal de empleos exclusivo de la Fundación, donde encontraran ofertas de trabajo formal de empresas que forman parte de la red, y continuarán siendo acompañado por el área de empleos un año después de su egreso.



La capacitación incluye tres clases semanales durante cinco meses y comienza el 21 de febrero de 2025. Los interesados deben tener entre 18 y 24 años, residir en las cercanías a la sede de Escobar y cumplir con todas las etapas del proceso de inscripción.



Desde la Fundación Empujar, y en conjunto con empresas escobarenses, se impulsa el acceso al primer empleo de jóvenes como motor de transformación social.



Victoria Alvarado, egresada de la Empujar, asegura que todo lo que aprendió la ayudó para conseguir su primer trabajo en blanco. “El CV que creé al principio comparado con el último que hice, ya bien modificado y actualizado, hizo una gran diferencia. Gracias a ese cambio en la presentación y organización de la información, comencé a recibir llamados de muchos lugares. Además, los entrenamientos que realizamos en grupos me ayudaron a mejorar en la organización de mis ideas y en la distribución de las tareas. Esto hoy lo aplico en mi rol actual. Otra de las cosas que más valoré fueron las mentorías personalizadas, ya que mis mentoras me brindaron mucha información sobre el trabajo formal. Aprendí la manera correcta de expresarme, algo que parece menor, pero es clave.

La fundación me reafirmó la importancia de capacitarme y nunca dejar de aprender. También me di cuenta de que hay muchos mitos sobre el primer trabajo; creo que si nos capacitamos y nos enfocamos en lo que realmente nos apasiona, las oportunidades de conseguir trabajo son mucho mayores”.



Germán Lojk, director ejecutivo de Empujar, afirma: “Nuestro programa fomenta el desarrollo de aptitudes y habilidades, y brinda herramientas que empoderan a los jóvenes para que sean forjadores de su propio futuro. Sabemos que su crecimiento personal está fuertemente vinculado al acceso al mercado laboral. Cada joven que logra ingresar a un empleo formal no solo transforma su calidad de vida, sino también la de su grupo familiar, abriendo un horizonte de nuevas oportunidades. Nuestro objetivo es ser siempre un puente hacia esas oportunidades”.