Finde en Escobar: un festival de Jazz, JuveActiva y el show de Grupo Anaconda son los eventos destacados

Este fin de semana, la Municipalidad ofrece distintas actividades para disfrutar con amigos o en familia, entre las que se destacan la tercera edición del festival Jazz Escobar, la jornada JuveActiva y los festejos por el 50º aniversario de la localidad de Maquinista Savio, entre otras propuestas culturales.

Las actividades comienzan hoy, a las 16 horas, en el skatepark de la plaza El Dorado (Av. El Dorado, Ingeniero Maschwitz), con la jornada cultural JuveActiva que contará con un taller de BMX y skate, radio en vivo, arte urbano y punto de consulta joven. Por la noche, a las 20 horas en el Teatro Seminari Cine Italia (Mitre 451, Belén de Escobar) se realizará la tercera edición del festival Jazz Escobar con la presencia de grandes referentes del género como Rubén Mederson y la Seven, Nicolás Santella Quinteto y Sisters in Jazz, entre otros. La experiencia se repetirá el sábado y el domingo con entrada libre y gratuita en la boletería del teatro o de manera online en www.teatroseminari.tuentrada. com . Más tarde, a las 20:30 horas, se presentará en el Teatro Seminari el comediante Juan Barraza con su unipersonal “En un Confuso Episodio”.

El sábado, a partir de las 10 horas, en el anfiteatro El Dorado (El Dorado y Las Heras, Ingeniero Maschwitz), se realizará el habitual taller de percusión a cargo del profesor Camilo Carabajal. Más tarde, a las 11 horas, se podrá disfrutar de las múltiples actividades que ofrece el Mercado del Paraná (Ruta 25 y Camino de los Pescadores, Belén De Escobar). Luego, a las 14 horas, el Cine Italia proyectará la película “Bad Boys: Hasta la Muerte”.

Por último, el domingo a partir de las 10 horas en Boulevard 5 de Junio y San Juan se realizarán los festejos por el 50º aniversario de Maquinista Savio, que contarán con un tradicional desfile, feria de emprendedores, paseo gastronómico, bandas locales, actividades para toda la familia y, a las 17:30 horas, un gran show de cierre a cargo de la banda de cumbia Grupo Anaconda.