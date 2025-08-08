Finde en Escobar: Sabores Rodantes, el aniversario de la Granja Don Benito y #TodosConMora son los eventos destacados

Como cada fin de semana, la Municipalidad de Escobar ofrece distintas actividades para disfrutar con amigos o en familia, entre las que se destacan la feria Sabores Rodantes, los festejos por el 8º aniversario de la Granja Educativa Don Benito y el evento solidario #TodosConMora, entre otras propuestas culturales.

Las actividades comienzan este viernes, a partir de las 11 horas en el Predio Floral (Mateo Gelves 1050, Belén de Escobar), en la feria Sabores Rodantes Fun Zone con stands gastronómicos, feria de emprendedores, juegos inflables, parque de aventuras, autitos chocadores, samba y mucho más. La experiencia se repetirá el sábado y el domingo con entrada libre y gratuita. Más tarde, a las 16:30 horas en la Plaza Lambertuchi (Colón y Ameghino, Belén de Escobar), se desarrollará la jornada cultural JuveActiva con competencias de freestyle, clases de básquet y un taller de BMX y skate. Además, tendrá lugar la gran final de la competencia Battle Royale Rock Fest que contará con música en vivo de Vuelta a Venus, Velvet y Absenta. Luego, a las 19 horas en la Casa de la Cultura (Mitre 450, Belén de Escobar) habrá un taller de danza urbana. Para finalizar la jornada, a las 21 horas en el Teatro Seminari Cine (Mitre 451, Belén de Escobar) se presentará el comediante Pablo Cordonet con su nuevo show de stand up “Multiverso, Comedia Como Debe Ser”.



El sábado, desde las 9 horas con entrada libre y gratuita, la Granja Don Benito (Mendoza e Independencia, Ingeniero Maschwitz) festeja su 8° aniversario con una jornada repleta de música y juegos infantiles. Más tarde, a las 15 horas en el Parque Papa Francisco (El Dorado y Lamadrid, Ingeniero Maschwitz) se realizará el encuentro “Ocaso Dorado” con muestras de artistas visuales, una feria americana, puestos de emprendedores, poesía, DJs y shows de artistas locales. A la misma hora, en el Centro Cultural Campiglia (Mitre 797, Belén de Escobar), habrá un café literario con presentaciones de libros y micrófono abierto. Además, a las 19 horas en la Casa de la Cultura, se inaugurará la muestra de arte “Empatiarte Desde su Lugar” que contará con un cierre musical a cargo de Dúo AR. La exposición, de acceso libre y gratuito, podrá visitarse hasta el 21 de agosto, de lunes a viernes de 9 a 14 horas.



El domingo, a partir de las 10 horas en el Microestadio de Garín (Boulevard Presidente Perón 450) se realizará el evento solidario #TodosConMora para colaborar con el caso de una niña que desde muy pequeña enfrenta una dura batalla contra una enfermedad neurológica que afecta su desarrollo, su autonomía y su calidad de vida. Todo lo recaudado en esta actividad que contará con shows de música y artistas locales, será para recaudar fondos y aportar a un tratamiento innovador que debe realizarse en México y puede mejorar notablemente su estado de salud.



También el domingo, a las 17 horas en la Glorieta de Garín (Boulevard Presidente Perón y Libertad), se desarrollará una milonga abierta con números de tango y una clase libre y gratuita con Alberto Schwindt para quienes quieren aprender o practicar. Por último, el Cine Italia proyectará las películas “Los Cuatro Fantásticos: Primeros Pasos” a las 16 horas y “Otro Viernes de Locos” a las 18:30 y 21 horas.





