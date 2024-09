Finde en Escobar: festejos por el Día de la Primavera y del Estudiante y los shows de Lucas Upstein y Anita Martínez son los eventos destacados

Este fin de semana, la Municipalidad de Escobar ofrece distintas actividades para disfrutar con amigos o en familia, entre las que se destacan los festejos por el Día de la Primavera y del Estudiante y los espectáculos de comedia de Lucas Upstein y Anita Martínez, entre otras propuestas culturales.

Las actividades comienzan hoy, a las 14 horas, con los festejos del Día Nacional del Caballo en el Centro Tradicionalista “El Molino” (Nicolás Repetto y Águila, Loma Verde). El evento contará con demostraciones de destreza criolla, danzas y un fogón folclorista. Más tarde, en el skatepark de la Plaza Lambertuchi (Colón y Ameghino, Belén de Escobar), tendrá lugar la jornada cultural JuveActiva con un taller de BMX y skate, radio en vivo, arte urbano y punto de consulta joven. Por la noche, en el Teatro Seminari Cine Italia (Mitre 451, Belén de Escobar), podrá disfrutarse de espectáculos de comedia por partida doble: a las 20 horas se presentará Lucas Upstein con el unipersonal “Ángel Caído” y a las 21 horas Sole Macchi con el show de stand up “Mentime que me gusta”.



El sábado, a partir de las 10 horas, se celebrará el Día de la Primavera y del Estudiante en el Predio Floral (Mateo Gelves 1050, Belén de Escobar) con shows de artistas locales, DJ’s, juegos, sorteos y stands a cargo de las y los alumnos de distintas escuelas públicas y privadas del distrito que participan del programa de Ayuda a Egresados “5ta a Fondo” para la venta de productos gastronómicos, bebidas sin alcohol, indumentaria, feria americana, manualidades y artesanías, a fin de recaudar fondos para su último año de cursada. Además, a las 11 horas en el anfiteatro El Dorado (El Dorado y Las Heras, Ingeniero Maschwitz), se realizará el habitual taller de percusión Metabombo a cargo del profesor Camilo Carabajal. Luego, a las 16 horas en el Mercado Circular (Mendoza y Entre Ríos, Ingeniero Maschwitz) se presentará el show de música latinoamericana “Flor de Milanga” y el domingo, a la misma hora, la cantautora y guitarrista Agostina Elzegbe.



Asimismo, el domingo a las 20 horas, se realizará una función del espectáculo “Cosas que no se deben decir” de Anita Martínez en la Casa de la Cultura de Garín (Sarmiento 150), como parte de la iniciativa “El Seminari va a Garín” que lleva distintas obras a esta localidad. Por último, el Cine Italia proyectará las películas “Transformers: Uno” a las 13:30 horas en 2D y las 16 horas en 3D y “Beetlejuice Beetlejuice” a las 22:30 horas.