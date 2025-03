Finde en Escobar: el dúo Baglietto-Vitale, Locos por los Fierros y Loma Verde Rural Running son los eventos destacados

Las actividades comienzan este viernes en el Teatro Seminari Cine Italia (Mitre 451, Belén de Escobar) donde se presentará a las 20 horas la médium Arístida y, a las 21:30 horas, un concierto de Baglietto y Vitale en el que van a interpretar canciones del rock nacional y que ya cuenta con localidades agotadas.

El sábado, a partir de las 10 horas en la Plaza de Garín (Boulevard Presidente Perón y Belgrano), se realizará el festival cultural “Que no callen nuestra voz” que contará con la presencia de escritores locales, música en vivo, juegos y mucho más. A la misma hora, en el Predio Floral (Mateo Gelves 1050, Belén de Escobar), habrá nueva entrega de la muestra automovilística Locos por los Fierros. La experiencia se repetirá el domingo y en ambos días el acceso al público será gratuito con el aporte de un alimento no perecedero para colaborar con el programa Escobar Hambre Cero. Más tarde, el Cine Italia proyectará la película “Blancanieves” a las 19 y 21:30 horas. Además, a las 19 horas en el Centro Cultural Campiglia (Mitre 797, Belén de Escobar), tendrá lugar el encuentro “Club de la Música” con la presentación de distintos artistas de la escena musical local.



El domingo, desde las 8:30 horas tendrá lugar la segunda edición del Loma Verde Rural Running, un evento deportivo que toda la comunidad del distrito podrá disfrutar al aire libre y en contacto con la naturaleza. El punto de partida será el polideportivo de la localidad ubicado en la calle Los Aromos y Arrayanes y el recorrido pasará por el Parque Solar y el Vivero Municipal. Habrá dos modalidades de carrera: una recreativa de 3 kilómetros de distancia, y otra competitiva y cronometrada con una extensión de 10 kilómetros, ambas con categoría varones y mujeres.



También el domingo, a las 10:30 horas en la Reserva Natural Educativa de Ingeniero Maschwitz (Sucre 1550), se realizará el encuentro artístico “Mapeando el Cuerpo Territorio” que contará con una mateada, un espacio de reflexión y música en vivo. Más tarde, el Cine Italia realizará el ciclo solidario “Cine en Acción” con la proyección de las películas “El Viaje de Chihiro” a las 16 horas y “Terminator 2: El Juicio Final” a las 18:30 horas, para ayudar a quienes resultaron damnificados por el temporal que afectó a Bahía Blanca. Se recibirán alimentos no perecederos, ropa, agua envasada y productos de limpieza. Más tarde, a las 19 horas en el Centro Cultural Campiglia se presentarán las obras teatrales “Viaje a Bahía Blanca” y “Entre Nos” con entrada libre y gratuita. Por último, a la misma hora en el Teatro Seminari, habrá un concierto de la Orquesta de Cámara de Escobar dedicado íntegramente a la obra del compositor Wolfgang Amadeus Mozart.