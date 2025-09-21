Finde en Escobar: el Chango Spasiuk, una Noche de Tango, cine, teatro y, si el clima lo permite, los festejos por el Día de la Primavera y del Estudiante

Llega otro fin de semana al partido de Escobar con distintas actividades para disfrutar con amigos o en familia, entre las que se destacan los festejos por el Día de la Primavera y del y la Estudiante, la presentación del Chango Spasiuk y una Noche de Tango en el Predio Floral, además de otras propuestas culturales.

Las actividades comienzan este viernes, a las 16:30 horas en la Plaza Lambertuchi (Colón y Ameghino, Belén de Escobar), con la jornada cultural JuveActiva con un taller de BMX y skate, básquet, arte urbano y punto de consulta joven. En caso de lluvia, la jornada será suspendida. Más tarde, a las 20 horas en la Casa de la Cultura (Mitre 450, Belén de Escobar), se desarrollará el habitual taller de danza urbana. A la misma hora, en el Predio Floral (Mateo Gelves 1050, Belén de Escobar) se realizará La Noche del Tango como anticipación de la 62ª edición de la Fiesta Nacional de la Flor. La velada contará con shows y presentaciones de baile, clase abierta de tango y un cierre a cargo de la orquesta de tango Fierro Chifle. Las entradas tienen un costo de $10.000 y se adquieren en la puerta del predio. Además, también a las 20 horas en el Teatro Seminari Cine Italia (Mitre 451, Belén de Escobar), se presentará Maya Landesman con el espectáculo de comedia “Estoy Grande, ¿y Qué?” y luego, a las 21 horas, habrá una función del unipersonal “Basta de amores de mierda” de Gonzalo “El Pela” Romero.



El sábado, a las 19 horas en el Centro Cultural Campiglia (Mitre 797, Belén de Escobar), se proyectará la película “El Exilio de Gardel” como parte del club de video con análisis y debate a cargo de Gustavo Issetta. Además, a las 21 horas en el Teatro Seminari, se presentará el artista Chango Spasiuk con el espectáculo de música y poesía “Enramada”.



El domingo, si las condiciones climáticas lo permiten, a partir de las 12 horas se celebrará el Día de la Primavera y del y la Estudiante en la Peatonal Colón (entre Dr. Travi y Av. Eugenia Tapia de Cruz, Belén de Escobar) con shows de artistas locales, DJ’s, competencias de freestyle, juegos, sorteos, bandas en vivo y stands a cargo de las y los alumnos de distintas escuelas públicas y privadas del distrito que participan del programa de ayuda JuveActiva para la venta de productos gastronómicos, bebidas sin alcohol, indumentaria, feria americana, manualidades y artesanías, entre otros. Más tarde, a las 17 horas en la Casa de la Cultura, se inaugurarán dos muestras de arte a cargo de Tomás Inda Barrera y Lorena Villarruel que contarán con un cierre musical de la banda Korvinos y el dúo Rodrigo y Maura. La exposición, de acceso libre y gratuito, podrá visitarse hasta el 3 de octubre, de lunes a viernes de 9 a 14 horas. Por último, el Cine Italia proyectará las películas “Demon Slayer: Castillo Infinito” a las 13 y 16 horas, “Miley Cyrus: Something Beautiful” a las 19 horas con entrada libre y gratuita, y “El Conjuro: Últimos Ritos” a las 21:30 horas.



