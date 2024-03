Fin de semana: Escobar Tango, Lucas Upstein y Motorock son algunos de los eventos que organiza la Municipalidad

Este fin de semana, la Municipalidad de Escobar ofrece distintas actividades para disfrutar con amigos o en familia, entre las que se destaca el festival Escobar Tango, un stand up de Lucas Upstein y el evento solidario Motorock, entre otras propuestas culturales.

Las actividades comienzan hoy a las 19 horas en la Casa de la Cultura (Mitre 450, Belén de Escobar) con la presentación del libro “Palabras encontradas en el Cenit” de Hernán Fabio Cervantes. Más tarde, a las 20 horas, tendrá lugar la segunda edición del festival Escobar Tango en el anfiteatro El Dorado del Parque Papa Francisco (Av. El Dorado y Las Heras, Ingeniero Maschwitz) con entrada libre y gratuita. El evento, que también se desarrollará el sábado, contará con la presencia de las bandas Ramiro Gallo Quinteto, Siniestra y la orquesta Los Reyes del Tango, entre otros exponentes del género y artistas locales. En caso de lluvia, el festival se realizará en el microestadio de Garín (Boulevard Presidente Perón 450). Para finalizar la jornada, a las 20:30 horas, se presentará el humorista Lucas Upstein con su show de stand up “Ya no se puede decir todo” en el Teatro Seminari Cine Italia (Mitre 451, Belén de Escobar)



El sábado, a partir de las 10 horas en el Paraná de las Palmas, se realizará el evento solidario Motorock que contará con una gran exposición de motos, bandas en vivo, food trucks, puestos de artesanos y tatuajes, sorteos y mucho más. La experiencia se repetirá el domingo. El acceso al público será gratuito con el aporte de un alimento no perecedero. Por la tarde, a las 17 horas en el anfiteatro de la Plaza Lambertuchi (Colón y Ameghino, Belén de Escobar) tendrá lugar el encuentro Jóvenes por la Memoria con micrófono abierto, un espacio literario, freestyle por la democracia e intervenciones artísticas.



Ese mismo sábado, a las 20 horas en el Centro Cultural Campiglia (Mitre 797, Belén de Escobar) se llevará adelante el concierto “Sueño Stereo”, un tributo a la banda de rock nacional Soda Stereo donde se interpretarán los grandes éxitos del grupo musical liderado por Gustavo Cerati. A la misma hora, el Seminari contará con una función de la obra teatral “Quiero ser como la Britney”, protagonizada por Rosario Alfaro y, a las 21 horas, el concierto “Charly por Cinema Verité” que rinde homenaje a Charly García y a su icónico disco “Clics Modernos”.



El domingo, el Cine Italia proyectará la película “Kung Fu Panda 4”, a las 12 horas, y en 3D a las 14. Por último, a las 20:30 en el Seminari, se presentará el espectáculo “Gente Grande: Murga Uruguaya”.