Estudiantes avanzados de la Facultad de Derecho de la UBA brindarán asistencia jurídica gratuita en Escobar

Comenzaron las prácticas profesionales de los estudiantes del último año de la carrera de Abogacía de la Facultad de Derecho de la UBA residentes en el distrito. Para ello, el Municipio cedió un espacio del Punto Digital ubicado en Lauría esquina Pasteur, en Belén de Escobar, donde se les brinda computadoras y un ámbito exclusivo para trabajar.

Las prácticas están enfocadas en derecho civil y de familia y son supervisadas por un equipo docente designado por la Facultad de Derecho, que a su vez son abogados, y trabajarán en casos derivados por el Colegio de Abogados de Zárate Campana (CAZC).



Del inicio de las prácticas participaron el intendente Ariel Sujarchuk, el decano de la Facultad de Derecho UBA, Leandro Vergara, la directora del Departamento de Práctica Profesiona de dicha facultad, Virginia Badino, autoridades del CAZC y docentes universitarios.



“Es un orgullo que esta extensión universitaria de la UBA, institución que quiero mucho y en la que he trabajado muchos años, esté presente en Escobar. Sobre todo porque de alguna manera vienen a reemplazar los Centro de Acceso a la Justicia que el gobierno nacional cerró hace pocos días. ¿A quién perjudica esa política de ajuste? A la gente que no tiene los recursos necesarios para recibir un asesoramiento jurídico. De esta manera, lo que logramos es que los estudiantes avanzados de Derecho puedan llevar adelante sus prácticas en el partido de Escobar, pero también que la población más vulnerable pueda contar con este beneficio para llevar adelante sus causas con apoyo profesional, con el prestigio de la UBA y sin tener que pagar los honorarios”, expresó Sujarchuk.



Por su parte, el decano Leandro Vergara afirmó: “Realmente es un trabajo en conjunto fantástico y me parece algo formidable que sea una política municipal. Esto recién empieza y se va a seguir consolidando y creando mejores incentivos para el acceso a la justicia. Es un gran ejemplo de cómo las instituciones importantes y relevantes pueden, en conjunto, generar una dinámica ganan los estudiantes y ganan los ciudadanos”.



Esta iniciativa forma parte del Programa de Patrocinio Jurídico Gratuito del CAZC. Quienes quieran recibir este asesoramiento gratuito, deben dirigirse a la sede del Colegio de Abogados ubicada en Juan P. Asborno 526, Belén de Escobar, de lunes a viernes de 8 a 14 horas, y solicitar un turno.