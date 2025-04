Escuela N°4: los cuatro alumnos que participaron del chat no podrán acercarse al establecimiento durante cuatro meses

El juzgado penal juvenil que interviene en el caso del chat de los alumnos en el que se hablaba de un ataque con armas de fuego en la Escuela Media 4 de Ingeniero Maschwitz ordenó que, durante cuatro meses, los estudiantes involucrados no podrán acercarse a un radio de 100 metros de la escuela y deberán recibir educación virtual y/o particular para no perder el dictado de clases.

“Estamos a disposición de la Fiscalía que está llevando adelante este caso, para resolver la situación. Una de las alumnas implicadas ya se atendía en el Hospital de Salud Mental y Adicciones de Belén de Escobar, ya que presentaba algunos trastornos psicológicos. Es lógico que ahora haya miedo y exista la ansiedad de resolver esto ya, pero cada chico o chica es un mundo y es entendible la preocupación de las familias. Se trató de un caso en el que toda la comunidad educativa actuó rápido y bien: los propios compañeros de la chica que participaron del chat, que cuando vieron que ella parecía hablar en serio dieron aviso a sus padres, estos a las autoridades educativas y, por supuesto la rápida intervención de la Justicia de Menores”, expresó el secretario general del Municipio, Carlos «Beto» Ramil, quien se acercó al lugar y tuvo una reunión con la inspectora distrital, la directora del establecimiento y los padres y madres de los alumnos y alumnas que se acercaron a la puerta del establecimiento.



El martes -el día en el que se viralizaron los chats- las autoridades de la escuela habían realizado una primera reunión solo con los padres del curso involucrado. El miércoles -feriado- se comunicó las acciones al resto de los padres de la escuela y se los convocó a una nueva reunión, general, que se hizo el jueves. Hoy viernes se produjo ese último encuentro de carácter espontáneo.



La investigación está a cargo de la Fiscalía del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil N°2 de Zárate-Campana que, además de restringir el acercamiento de los alumnos implicados a la escuela, dispuso que se tome declaración a cada uno de sus padres y madres e impartió la orden que derivó en los allanamientos de sus domicilios, donde -a diferencia de lo que se escribió en los chats- no se encontraron armas de ningún tipo.