Escobarenses se consagraron campeones en el Mundial de Taekwondo ITF en Croacia

Cuatro deportistas escobarenses participaron del World Championship ITF Taekwondo Croacia 2025, representando a la Argentina en la ciudad de Porec, donde se consagraron campeonas y campeones del mundo. Desde la Municipalidad se brindó apoyo económico para acompañar el viaje de las competidoras locales, facilitando su participación en este importante certamen internacional.



Los escobarenses lograron excelentes resultados: Benjamín Vinhas Más se consagró campeón en Formas y Lucha por equipos prejuvenil, además de obtener medallas de bronce en Lucha individual y en Lucha preestablecida junto a Eugenia Rivera. Camila Rivera fue campeona en Formas por equipos juvenil y bronce en Roturas de Poder por equipos. Bianca Bordiez se consagró campeona en Formas por equipos, mientras que Eugenia Rivera obtuvo doble medalla de bronce en Formas por equipos prejuvenil y en Lucha preestablecida prejuvenil en dupla con Vinhas Más. Por su parte, Aldana Bordiez alcanzó el bronce en Lucha individual hasta 70 kg y en Técnicas Especiales por equipos.