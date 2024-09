Escobar lanza una credencial para repartidores en moto que busca fortalecer la seguridad en el distrito

La Municipalidad de Escobar habilitará una nueva credencial de circulación destinada a las y los repartidores en moto que trabajan en el distrito, con el objetivo de poner en valor la tarea de dichos trabajadores, además de fortalecer su seguridad y la de toda la comunidad. La medida va en consonancia con la ordenanza 5829 que convirtió a Escobar, en diciembre de 2020, en el primer municipio en regular la actividad de delivery por moto.

La nueva credencial se emitirá a los trabajadores que cumplan con los requisitos indicados en la ordenanza, la cual establece que la regulación del registro de repartidores en moto de alimentos y mercadería está a cargo de la Dirección de Transporte del Municipio. Para obtenerla, es necesario contar con licencia de conducir, cédula de identificación del vehículo, Verificación Técnica Vehicular (VTV) y seguro de la moto. Toda esta documentación deberá cargarse digitalmente en la página Escobar 360 (www.escobar360.gob.ar) utilizando la botonera asignada para el proceso de registración.



La Municipalidad otorgará un plazo de 30 días para que los trabajadores se registren sin costo. Superado este período, la inscripción en el registro, conforme a la ordenanza, será obligatoria y estará sujeta a una tarifa establecida.



Esta iniciativa tiene la finalidad de incorporar al sistema a los repartidores para promover la regularización de la actividad. Además, permitirá distinguir a los trabajadores que se registran y cumplen con los requisitos de circulación, de aquellos que no lo hacen. Asimismo, busca desalentar a potenciales delincuentes que se hacen pasar por repartidores, quienes al no contar con la credencial, podrán ser detectados fácilmente. Por último, gracias a este nuevo sistema, los repartidores van a optimizar su tiempo, ya que al verificarse la validez de la credencial mediante el código QR impreso, no serán demorados al momento de exhibir su documentación y podrán continuar inmediatamente con su labor.