Escobar fue sede de la Feria Regional de Ciencias, Artes, Tecnologías y Educación





El intendente Ariel Sujarchuk recorrió la feria y expresó: “Escobar tiene más futuro si seguimos apostando a nuestros jóvenes. Esta feria es un ejemplo de ello. También estamos desarrollando el programa Ciudadanía 5.0, con cursos de habilidades digitales para que puedan capacitarse en áreas como programación, ciencia de datos, marketing digital e inteligencia artificial. Esta es la manera en que construimos el futuro, por lo tanto tenemos que defender la educación pública de calidad y brindar herramientas para los jóvenes”.



La feria se enmarca en el Programa Especial Provincial de Actividades Científicas y Tecnológicas Educativas, dependiente de la Dirección Provincial de Políticas Socioeducativas, que impulsa proyectos de investigación en todos los niveles y modalidades.



Del encuentro participaron 450 estudiantes, 200 docentes acompañantes, 100 evaluadores y numerosas familias que se acercaron a alentar a los alumnos y alumnas. En totl se presentaron 185 proyectos de distintas disciplinas: artísticas, científicas, tecnológicas y educativas. De ellos, 165 corresponden a instituciones de gestión estatal y 20 a establecimientos privados, con representación de los niveles inicial, primario y secundario, además de escuelas de educación especial y de adultos.



En esta etapa regional participaron los distritos de la Región educativa 11: Campana, Exaltación de la Cruz, Escobar, Pilar y Zárate. Además, el evento contó con un espacio de robótica y programación, así como exhibiciones de los Juegos Bonaerenses.



Los proyectos destacados serán seleccionados para competir en la instancia provincial, que este año se realizará en la ciudad de Mar de Ajó, del 16 al 18 de septiembre.