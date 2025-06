Escobar Emprende: la Municipalidad entregó 295 kits de herramientas para potenciar emprendimientos locales

El intendente Ariel Sujarchuk encabezó la entrega de 295 kits del programa Escobar Emprende, un proyecto integral que busca generar mayor y mejor inclusión socioproductiva mediante el impulso a los emprendimientos y al empleo independiente. Del total, 50 corresponden a emprendimientos de gastronomía, 50 de jardinería, 50 de costura, 35 de albañilería, 35 de peluquería, 35 de manicuría, 35 de herrería y 5 de impresión 3D.

Lanzado en 2017, el programa ya alcanzó 3.515 kits entregados, y en julio se sumarán otros 295. A través de esta iniciativa, se otorgan maquinarias, herramientas e insumos para acompañar el desarrollo de proyectos productivos. Además, se brindan capacitaciones, asesoramiento, seguimiento y asistencia técnica, así como acompañamiento en la comercialización de productos y servicios.



Una de las beneficiadas por la entrega de kits es Emilia Amilaga, vecina de Garín que tiene una feria de ropa circular contó que: “Gracias a la máquina que me dan me es más fácil arreglar la ropa, un trabajo que antes solo podía hacer a mano y me llevaba mucho más tiempo o tenía que mandarlo a coser. Ahora lo hago todo yo, no solo comprar las prendas sino también arreglarlas”.



Otra de las personas agradecida por esta iniciativa es Miriam Herrera, también de Garín, quien lleva adelante un emprendimiento de comidas junto a sus dos hijas. “Creía que las entregas de kits eran solo para los jóvenes, pero contar con este apoyo a los 61 años es muy bueno para mí. Necesitaba comprar un horno para trabajar y con mi presupuesto no podía hacerlo y esta posibilidad que brinda el Municipio llegó justo a mi vida para ampliar un poquito más el alcance de mi emprendimiento”, dijo emocionada durante la entrega.



Hasta 2023, el programa era financiado por la Municipalidad de Escobar y el apoyo del Banco de Maquinarias, Herramientas e Insumos del ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que fue cerrado por el gobierno del presidente Javier Milei. Sin embargo, Sujarchuk tomó la decisión de que el programa continúe funcionando exclusivamente con fondos municipales. Como novedad, se incorporaron kits específicos para albañilería, manicura e impresión 3D.



“Creímos en este proyecto de economía social y popular para que el pueblo pueda acceder a las herramientas, los consumidores a mejores costos, y todos los vecinos y vecinas tengan más posibilidades de trabajar. Por eso, cada vez que hacemos esta entrega es otra manera de seguir apoyando el esfuerzo y el trabajo de los escobarenses que no son solo emprendedores individuales, sino un gran grupo de personas que quiere simplemente laburar y salir adelante”, expresó Sujarchuk.



Aquellos emprendedores que quieran participar del programa o inscribirse en el Registro de Emprendedores de la Economía Social (R.E.D.E.S.) pueden ingresar a pueden ingresar a www.escobar360.gob.ar y hacer click en «Empleo y Emprendimientos».